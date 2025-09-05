Die Callbacher Firma Bernhard Elektro- und Automatisierungstechnik kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückschauen. Vor 25 Jahren als Ein-Mann-Betrieb gestartet, ist Klaus Bernhard mit seinem Team heute Dienstleister für die großen Player der Region.

Eine beeindruckende Firmengeschichte in Wort und Bild bot sich den Gästen während der Feier zum 25-jährigen Bestehen der Bernhard Elektro- und Automatisierungstechnik in Callbach. Auf dem blitzsauberen Firmengelände und in der geschmückten Festhalle konnte Geschäftsführer Klaus Bernhard zahlreiche Kunden, Geschäftspartner und weitere Gratulanten zur Jubiläumsfeier begrüßen.

In seiner spannenden Firmenchronik, die keine Sekunde Langeweile aufkommen ließ, beschrieb der 52-Jährige seine berufliche Laufbahn, die mit einem Schulpraktikum im Alter von 14 Jahren und anschließender Ausbildung in der Saladin KG Meisenheim begann, sowie die Entwicklung des Ein-Mann-Betriebs im Jahr 2000 zum 34-Mitarbeiter-Unternehmen im Jahr 2025, das Dienstleister für Industriekunden wie Schott in Mainz, Polymer-Chemie und Musashi in Bad Sobernheim, Bito in Meisenheim, Michelin Reifenwerke, Meffert und Allit in Bad Kreuznach und mehr ist.

2000 noch ein Ein-Mann-Betrieb

Dabei wurde es stellenweise sehr emotional, beispielsweise als er seiner Ehefrau Monika für ihre großartige Unterstützung dankte, oder als er zu seinem ehemaligen Lehrmeister Klaus Saladin und seinem Lieblingsgesellen Ernst Wahl sagte: „Ohne euch zwei wäre ich nicht dort, wo ich heute bin.“ Auch als der Elektroinstallateurmeister auf das Hochwasser am 5. Juni 2021 zu sprechen kam, bei dem die Firma einen halben Meter unter Wasser stand, richtete er großen Dank an alle Helfer und Mitarbeiter sowie an die Feuerwehr Callbach, die gemeinsam dafür sorgten, dass der Betrieb nur fünf Tage später wieder einsatzfähig war.

i Andrea Gräff-Schuck, die zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Blickpunkt, überbrachte Blumen und Glückwünsche des Blickpunkt-Vorstandes. Roswitha Kexel

„Wenn mir vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir heute im ehemaligen Garten meiner Mutter sitzen und dieses Fest feiern, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt“, beschrieb Klaus Bernhard den atemberaubenden Wandel des Geländes, das mit den Jahren stetig wuchs. Fotocollagen an einer Seitenwand gaben Einblick auf die rege Bautätigkeit, die in den vergangenen Jahren in der Straße Im Hof 1 bis 5 stattgefunden hat. Kaum zu glauben, wie sich das Areal seither verändert hat, wie viele alte Gehöfte und Scheunen abgetragen wurden und welche Hallen und Freiräume auf dem mittlerweile rund 9500 Quadratmeter großen Gelände entstanden sind.

i Hans Kallinowsky, Geschäftsführer der Firma Carl Ackva Photovoltaik, dankte Klaus Bernhard und seinen Mitarbeitern für "25 Jahre Partnerschaft mit vielen Kilometern an Kabeln, einer großen Anzahl an Schaltschränken und Verteilungen, leisterungsstarker Photovoltaik sowie ganz besonders immer sehr guter Beratung." Roswitha Kexel

Das bislang letzte Großprojekt war die Halle, in der gefeiert wurde. Allein dafür wurden vier Scheunen abgetragen und eine gewaltige Erdbewegung getätigt. „In den letzten 25 Jahren haben wir hier am Standort etwa drei Millionen Euro investiert – Geld, das zum Großteil hier in der Region geblieben ist“, rechnete der Firmenchef vor, was in Gebäude und Infrastruktur, aber auch in moderne, arbeitserleichternde Maschinen und Werkzeuge investiert wurde.

Hans Kallinowsky, ein langjähriger Geschäftsfreund von Klaus Bernhard und Geschäftsführer der Carl Ackva Photovoltaik hob in seinem ausführlichen Grußwort auch für die Allit Kunststofftechnik und die Dr. Heinrich Schneider Messtechnik die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit hervor. Die Bernhard GmbH betreue 26 Firmengebäude, fünf Mietshäuser und die Privathäuser seiner Familie, zählte Kallinowsky auf. Er bezeichnete Klaus Bernhard als Handwerker und Unternehmer mit Weitsicht, der keine Investitionen scheue. Er lobte: „Ich verneige mich vor Ihnen und gratuliere zu dem, was Sie bisher auf die Beine gestellt haben.“

„Auf solche Unternehmen sind wir wirklich stolz.“

Bürgermeister Uwe Engelmann

“Die Erwartungen wurden voll übertroffen.„ Das möchte Landrätin Bettina Dickes in ein Arbeitszeugnis schreiben, wenn es für die Firma Bernhard gelten sollte. Neben den Steuereinnahmen, die der Handwerksbetrieb für die Gemeinde Callbach bringe, sichere das Unternehmen Arbeitsplätze für Menschen, die hier wohnen. “Die Region braucht Menschen wie Sie„, lobte sie in Richtung Klaus Bernhard. Er habe mit der Gründung des Betriebs die richtige Entscheidung getroffen.

VG-Bürgermeister Uwe Engelmann zeigte sich stark beeindruckt von dem Unternehmen, das vom Einzelkämpfer Klaus Bernhard auf aktuell 34 Elektrofachleute angewachsen ist. Engelmann erinnerte an die Begegnung mit dem Firmenchef nach dem Hochwasser im Juni 2021. Klaus Bernhard habe nicht rumgejammert, sondern nach vorne geguckt, einfach weitergemacht – und schon nach wenigen Tagen seien die Schäden beseitigt gewesen. “Auf solche Unternehmen sind wir wirklich stolz“, so der VG-Bürgermeister.

Zauberkünste für kleine Gäste

Für die kleinen Gäste war der Zauberer Atschy aus Odernheim engagiert, der Kinder und Erwachsene in seine Magie einbezog und zum Finale bei Musik, Tanz und Seifenblasen Luftballontiere und -blumen verteilte. Zudem hatte er eine Schminkstation eingerichtet, an der Julia Stahl den Kindern Tiere, Blumen und andere Gebilde ins Gesicht zauberte. Eine Feuerwehr-Hüpfburg brachte die Kleinen in Bewegung, während die Größeren an der Fotobox ihren Spaß hatten und bei Unterhaltungsmusik mit DJ.

Das exzellente Catering richtete das Team Göckel Partyservice Creative aus Bad Kreuznach aus. Die Meisenheimer Kaffeerösterei versorgte die Gäste mit heißen Getränken. Auch wurden Führungen durch den Betrieb angeboten.