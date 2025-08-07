Besser geworden ist es für Radfahrer an der B48-Baustelle im Salinental nicht. Sie sollten die Stelle am besten umfahren. Doch eine ausgeschilderte Umleitung? Fehlanzeige!

Die gute Nachricht zuerst: An der B48-Baustelle im Salinental direkt hinter der Salinenbrücke sind die Fortschritte nun deutlich sichtbar. Die schlechte: Eine gut ausgeschilderte Umleitungsstrecke für Radfahrer fehlt nach wie vor. Das rief erneut Grünen-Stadtrat Hermann Holste auf den Plan, der die Missstände publik gemacht hat.

Auf der Baustelle selbst ist inzwischen die Baustraße auf der Südseite angelegt. Der Weg auf der Nordseite, der am Hang entlang führt, ist gesperrt. Denn dort erfolgen die Hangsicherungsarbeiten im Bereich der Einmündung des Nachtigallenwegs. Der Autoverkehr wird über die neu angelegte Baustraße mittels einer Wechselampel geführt, parallel dazu wurde ein Fußgängerweg eingerichtet. So weit, so gut: Doch für beide – Radfahrer und Fußgänger – ist der Weg viel zu eng.

i Der Weg an der Nordseite der B48 (zum Hang hin) ist gesperrt. Hermann Holste

Dabei wollte der zuständige Bauträger, der Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM), für beide Gruppen der Verkehrsteilnehmer nachbessern. Gegenüber unserer Zeitung hatt Remigius Franzen, zuständiger Projektingenieur beim LBM erklärt, dies geschehe zunächst dadurch, „dass wir dem Fußgänger- und Radverkehr durch zusätzliche Beschilderung die Alternativroute über die Fußgängerbrücke am Schwimmbad empfehlen“. „Da es zwischen der Nahebrücke und dem Schwimmbad keine Zwischenziele für Fußgänger und Radfahrer gibt, ist dies prinzipiell die kürzeste und auch gefahrloseste Verbindung zwischen dem Bereich vor und nach der Baustelle.“

Doch leider fehlt die entsprechende Ausschilderung dafür immer noch. Für Fußgänger gibt es in der Salinenstraße direkt hinter der Einmündung der Priegerpromenade und der Cecilienhöhe einen Hinweis, dass sie unter der Brücke hindurch gehen sollen. So kommen sie gefahrlos zum Bürgersteig auf der anderen Straßenseite und können von dort weiter gehen.

i Für Fußgänger ist vor der Salinenbrücke an der Karlshalle eine Umleitung ausgeschildert. Hermann Holste

Für Radfahrer ist das keine Option. Sie müssten schon im Salinental auf dem Naheradweg am Salinenbad auf die Umleitung über die Schwimmbadbrücke, Karlshalle und weiter über die Roseninsel in Richtung Stadt hingewiesen werden. In der anderen Richtung müssten laut Holste schon an der Nahebrücke am Thermalbad am Fürstenhofplatz sowie am Quellenhof jeweils ein Umleitungsschild aufgestellt werden, damit die Radfahrer nicht den Nachtigallenweg weiter fahren, sondern über die Roseninsel in Richtung Bad Münster. Doch auch hier fehlt die Ausschilderung, kritisiert er.

Holste: Baustelle hat sich weiter verschlechtert

Er hat sich in diese Sache deshalb jetzt an die vorgesetzte Dienststelle des LBM gewandt. „Leider habe ich gestern festgestellt, dass sich bis dato nichts Entscheidendes verbessert hat, im Gegenteil, die Baustelle hat sich weiter verschlechtert. Man kann tatsächlich sagen, dass derzeit kein Durchkommen mehr möglich ist. Radfahrer irren umher und begeben sich in Gefahrensituationen, für Mobilitätseingeschränkte geht’s gar nicht weiter.“ Auch Cindy Davi, Geschäftsleiterin des Zentrums selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Bad Kreuznach kritisiert: Der Absicht nachzubessern sie nicht nachgekommen worden. Holste fordert deshalb die übergeordnete Behörde auf, dafür zu sorgen, „dass umgehend Abhilfe geschaffen wird“.