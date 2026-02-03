Alfons L. Ims hat das Leben seiner Familie in Nazi-Deutschland recherchiert und die Ergebnisse in seinem Buch „Eine ’asoziale’ Pfälzer Familie“ veröffentlicht. Eine szenische Lesung gab tiefe Einblicke.
Im Januar erinnern immer wieder historische Daten an die Zeit des Nationalsozialismus. So wurde am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, am 20. Januar 1942 tagte die Wannseekonferenz darüber, wie die Ermordung der europäischen Juden möglichst effizient umgesetzt werden könne und am 27.