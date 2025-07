Der Bad Kreuznacher Maler Walter Brusius hat für drei Monate ein Sommeratelier in der Bad Sobernheimer Großstraße bezogen. Sein größtes Projekt in der Felkestadt ist die Gestaltung einer Mauer der ehemaligen Marum-Strumpffabrik.

Die Mauer am Marumbau in Bad Sobernheim ist in den vergangenen Wochen zu einem farbenfrohen Kunstobjekt geworden. Der Bad Kreuznacher Maler Walter Brusius hat für drei Monate ein Sommeratelier in der Felkestadt bezogen. Sein größtes Projekt ist die künstlerische Gestaltung der Wand, die sich auf dem Gelände des historischen Fabrikgebäudes befindet, in dem heute der Unternehmer und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sein Konstruktionsbüro hat.

Dass Brusius den Weg nach Sobernheim gefunden hat, ist einem Zufall zu verdanken. Ein Bekannter des Künstlers ist von Frankfurt in die Felkestadt gezogen, und als er ihn dort besuchte, kam er mit Stadtbürgermeister Ruegenberg ins Gespräch. Da Brusius in Bad Kreuznach mehrfach in leer stehenden Geschäften temporär sein Atelier aufgeschlagen hatte und in der Kreisstadt zuletzt eine Mauer des Modegeschäfts Bärtels in der Prinzengasse und eine Hauswand in der Gasse zum Neuruppiner Platz mit seiner Malerei verschönert hatte, wurde die Idee geboren, ähnliches auch in Bad Sobernheim zu versuchen.

In der Großstraße 51 hat Brusius seit Juni sein Sommeratelier eingerichtet, und wird bis Ende August bleiben. Das Ladenlokal hat die Stadt mit Mitteln aus dem Innenstadt-Förderprogramm angemietet und ihm zur Verfügung gestellt. Wenn er nicht mit der Wandgestaltung beschäftigt ist, können Interessierte ihn dort antreffen. „Ich freue mich über jeden, der reinkommt“, sagt der 74-Jährige. Wer ihn nicht antreffe, könne ihn gerne anrufen, die Telefonnummer steht an der Tür.

i In der Großstraße 51 ist bis Ende August das Sommeratelier von Walter Brusius. Silke Jungbluth-Sepp

In dem ehemaligen Handyladen hat er Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen und andere Kunstobjekte ausgestellt. Brusius ist allerdings nicht nur bildender Künstler, sondern auch Autor von Kurzgeschichten. Einige dieser Hefte hat er ebenfalls mitgebracht. Für ihn ist dieses Sommeratelier eine inspirierende Erfahrung. „Es ist wie ein Sommerurlaub für mich.“

i Walter Brusius ist auch Autor von Kurzgeschichten, die er ins Sommeratelier mitgebracht hat. Silke Jungbluth-Sepp

Allerdings ein Sommerurlaub, der nicht dem Ausruhen, sondern dem Gestalten dient. Ein ganzer Tisch ist mit Zeichnungen bedeckt, die er in den letzten Tagen gestaltet hat. „Es ist immer spannend, nicht im eigenen Atelier zu arbeiten“, sagt er. Jeder neue Raum habe eine andere Eingebung, bringe neue Ideen.

In Bad Sobernheim fühlt er sich mit offenen Armen empfangen. „Die Nachbarn haben mich herzlich aufgenommen“, sagt er, und die Menschen, die er in der Stadt neu kennenlerne oder die ihn im Atelier besuchen, seien sehr aufgeschlossen.

i Viele solcher Kugelschreiber-Zeichnungen hat Walter Brusius in seinem Bad Sobernheimer Atelier gestaltet. Silke Jungbluth-Sepp

Geld bekommt er für seinen Einsatz nicht. „Ich mache gerne etwas fürs Allgemeinwohl“, betont er. „Ich bin froh, dass ich den Laden, die Wandfläche und die Farben zur Verfügung gestellt bekomme.

Welche Wand in der Stadt verschönert wird, hat Brusius sich vorab angeschaut. Es kamen mehrere Alternativen in Frage, unter anderem eine Mauer im Marumpark. Aber Brusius’ Favorit war von Anfang an die Wand am Marumgebäude, die sich für sein Kunstprojekt am besten eignete. Das Material für die Gestaltung der Mauer finanziert Gebäudebesitzer Ruegenberg aus eigener Tasche.

i Miniaturen, Aquarelle, Zeichnungen und einige andere seiner Kunstwerke hat Brusius mit nach Bad Sobernheim gebracht. Er freut sich über Interessierte, die ihn im Atelier besuchen und die Ausstellung anschauen. Silke Jungbluth-Sepp

Die Marum-Mauer ist aus Brusius‘ Sicht auch deshalb gut geeignet, weil die Strumpffabrik, die einst der jüdischen Familie Marum gehörte, der richtige Ort für eine kleine Hommage an eben diese Familie sei. „Mir fiel sofort die Klagemauer in Jerusalem ein.“ Allerdings wollte er bewusst nicht den Holocaust thematisieren, sondern etwas Positives entgegenstellen. Er entschied sich für die Geschichte von Moses und dem brennenden Dornbusch aus dem Alten Testament. Diese Geschichte spielt zu der Zeit, als die Juden in Gefangenschaft waren. „Moses muss die Ziegen ausführen und findet einen brennenden Dornbusch. Aus dem Busch spricht eine Stimme zu ihm, die ihm sagt, dass sein Volk bald frei sein wird.“ Dieses Zeichen der Hoffnung sei ihm passend erschienen.

i Die Mauer am Marumgebäude verwandelt Walter Brusius in ein großes Freiluftkunstwerk. Sie zeigt in abstrakt-poetischer Weise die alttestamentarische Geschichte von Moses und dem Dornbusch. Silke Jungbluth-Sepp

Dieses Zeichen der Hoffnung, das Gottes Stimme aus dem brennenden Busch gibt, hat Brusius in seinem großformatigen Wandgemälde in „abstrakt-poetischer Form“ aufgegriffen. Wer genau hinschaut, erkennt in den farbenfrohen Mustern tatsächlich Dornen und offene Münder, Sprechblasen, Gras und Himmel. „Das Feuer wrid noch eingefügt.“ Brusius’ Kunstwerke sind häufig inspiriert von archaischer Kunst, von der Gestaltung indigener Völker, etwa in Südamerika, und weniger von der klassischen Kunst seit der Antike. Auch diese Vorliebe für bunte, grobe und traditionelle Muster findet sich an der Wand.

i Walter Brusius vor dem Sommeratelier in der Bad Sobernheimer Großstraße. Silke Jungbluth-Sepp

Fertig sein soll das alles am 23. August, wenn das Wandgemälde mit einem kleinen Fest eingeweiht wird. Kurz danach wird Brusius zurück nach Bad Kreuznach ziehen. Dort lebt der gebürtige Niederwörresbacher seit Jahrzehnten. Einst arbeitete der gelernte Bürokaufmann dort bei Michelin. Nach seinem Kunststudium in Aachen und Köln und zwei Jahren Stippvisite in Düsseldorf zog es ihn dann zurück an die Nahe. Weg vom Trubel der Großstadt, und in ein Atelier, das er damals für 30 Mark mieten konnte. „Ich war erstaunt, wie gut ich das arbeiten konnte“, sagt er, und er sei dann in Kreuznach hängengeblieben. Weil er sich dem Naheland sehr verbunden fühlt, freut er sich, dass er nun auch in Bad Sobernheim bleibende Spuren hinterlassen kann.