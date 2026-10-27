Vier Diebstähle an einem Tag Einbruchsserie hält Kreis Bad Kreuznach weiter in Atem Markus Kilian 27.10.2026, 10:37 Uhr

i Im Kreis Bad Kreuznach ist es zuletzt zu insgesamt acht gemeldeten Einbrüchen gekommen. Die Täter verschafften sich dabei oft Zugang über den Balkon. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine Welle von Einbrüchen erschüttert den Kreis Bad Kreuznach. Die Täter schlagen gezielt in Wohngebieten zu und entwenden Bargeld und Schmuck. Dabei gehen die Unbekannten oft nach demselben Muster vor. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Die Einbruchserie im Kreis Bad Kreuznach hält an: Nach vier registrierten Diebstählen Mitte Oktober meldet die Polizei erneut vier Einbrüche, die sich allesamt am Freitag, 23. Oktober, ereignet haben. Die Täter schlugen dabei in Bad Kreuznacher Wohngebieten zu.







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