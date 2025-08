Die Kreuznacher Eintracht wurde Opfer von Einbrechern: Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch ins Bad Kreuznacher Nahestadion, bislang Moebus-Stadion, an der Pfingstwiese eingedrungen und haben dort randaliert und großen Schaden angerichtet: So wurden mehrere Fensterscheiben des Umkleidegebäudes am Hauptplatz eingeworfen. Außerdem wurde der Kühlwagen der SG Eintracht komplett zerstört, Kisten und Flaschen wurden rundherum verteilt. Die Stelle war von Scherben übersät. Der sportliche Leiter der SG Eintracht, Oliver Holste, hat die entstandenen Schäden dokumentiert. Die Kreuznacher Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

i Auch mehrere Fensterscheiben der Umkleidekabin im Gebäude am Hauptstadion wurden eingeworfen. Oliver Holste

Schon in der Nacht zuvor waren Unbekannte in das Stadion eingedrungen, richteten aber erst einmal keinen Sachschaden an, so Holste. In der Nacht auf Mittwoch kletterten dann erneut Einbrecher über das Eingangstor und gelangten so ins Stadion. Sie haben dann wohl versucht, den Kühlwagen zu stehlen, der vermutlich umgekippt und den Hang im Stadion heruntergestürzt ist, vermutet Holste. Das Fußball-Verbandspokalspiel der SG Eintracht am heutigen Mittwochabend gegen den SC Idar kann aber stattfinden.