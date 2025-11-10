Terrassentür aufgebrochen Einbruch in Klöckners Bad Kreuznacher Büro 10.11.2025, 09:24 Uhr

i Die Hintergründe für den Einbruch (Symbolfoto) in das Wahlkreisbüro der Bundestagspräsidentin sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Frank Rumpenhorst/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Wer drang in Julia Klöckners Büro ein – und warum? Nach dem Einbruch in die CDU-Geschäftsstelle in Bad Kreuznach rätseln Ermittler: War es politisch motiviert oder schlichte Kriminalität?

Das gemietete Abgeordnetenbüro der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner liegt in der Kreisgeschäftsstelle der CDU in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Kreuznach. Dort arbeiten die Mitarbeiter der Abgeordneten, und dort hält Julia Klöckner regelmäßig Sprechstunden ab.







