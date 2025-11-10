Terrassentür aufgebrochen: Einbruch in Klöckners Bad Kreuznacher Büro
Terrassentür aufgebrochen
Einbruch in Klöckners Bad Kreuznacher Büro
Wer drang in Julia Klöckners Büro ein – und warum? Nach dem Einbruch in die CDU-Geschäftsstelle in Bad Kreuznach rätseln Ermittler: War es politisch motiviert oder schlichte Kriminalität?
Lesezeit 1 Minute
Das gemietete Abgeordnetenbüro der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner liegt in der Kreisgeschäftsstelle der CDU in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Kreuznach. Dort arbeiten die Mitarbeiter der Abgeordneten, und dort hält Julia Klöckner regelmäßig Sprechstunden ab.