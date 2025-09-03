Vorträge und Reden an den Tagen der Kriegsgräberfürsorge werfen Blick auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 100.000 Menschen wurden in „Käfigen“ gehalten.

Vergangenes Wochenende fanden erstmals die Tage der Kriegsgräberfürsorge, initiiert vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Rheinland-Pfalz, in der Kronenberghalle in Bretzenheim an der Nahe statt, Tage, die deren breit gefächerte Arbeit eindrucksvoll präsentierten. Vorträge, Zeitzeugenberichte, Ausstellungen und Führungen durch das Dokuzentrum Rheinwiesenlager komplettierten die gut besuchte Veranstaltung.

Bereits Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der gleichzeitig deren Schirmherr ist, ließ in seiner einführenden Rede aufhorchen. Seine Worte und insbesondere die des inzwischen 98-jährigen Zeitzeugen rüttelten wach und zeigten unverklärt die Brisanz und Aktualität des Themas. Dennis Köppl, Bildungsreferent des Volksbunds, führte die Zuhörer direkt in das Geschehen im Rheinwiesenlager Bretzenheim, das von 1945 bis 1950 unter anfänglich amerikanischer und später französischer Hoheit stand.

Vom Guldenbach bis nach Winzenheim

Nach geografischer Einordnung – Massierungen im Raum Remagen/Koblenz und rund um Bad Kreuznach mit seinen riesigen Freiflächen und einer relativ gut funktionierenden Verkehrsinfrastruktur, der Rhein galt als schier unüberwindliches Hindernis, „Sicherheit geht vor“ – öffnete er die Sicht auf das Leben dort. US-amerikanische Streitkräfte begannen im April 1945 mit dem Bau des Lagers. Vom Guldenbach nach Bretzenheim entlang der Straße bis zur Rothlay, dann hoch bis vor Winzenheim, von dort parallel zur unteren Lagergrenze zurück bis zum Guldenbach, wurde ein drei Meter hoher Stacheldrahtzaun errichtet. Das derart eingezäunte Areal war etwa 210 Hektar groß und in 24 Cages (Bereiche) aufgeteilt, eine Sicherheitsmaßnahme zur Steuerung des Personenflusses.

Schon nach kurzer Zeit hielten sich ungefähr 110.000 Menschen dort auf, die – müde vom Zweiten Weltkrieg, entkräftet und schutzlos, hatten viele doch auf dem Weg ins Lager ihr Marschgepäck in den Graben geworfen; auch Mäntel oder feste Schuhe fehlten – durch rasch errichtete Pumpen Zugang zum Nahewasser erhielten, das ihnen nicht die erwünschte Erfrischung bot, sondern aufgrund der fehlenden Aufbereitung eine arge Infektionsquelle darstellte.

Französische Armee übernahm 1945

Man trennte die Personengruppen: Offiziere, junge Soldaten, Frauen, Zivilisten, Gefangene der Waffen-SS, NS-Systemträger, nicht-deutsche Gefangene, sie alle erhielten ihren eigenen „Käfig“, in dem sie unter freiem Himmel Wind und Wetter ausgesetzt waren. Mit bloßen Händen buddelten sie sich Erdlöcher, die nur sehr eingeschränkt Schutz boten, und überlebten nur dank Konservenbüchsenöfen, denn „irgendwie mussten Kalorien in die ausgezehrten Körper“. Am 8. Juli 1945 übernahm die französische Armee die Verantwortung für das Lager, aus dem einige recht schnell entlassen wurden, andere nicht. Sie gerieten teilweise in das “Dépot de transit" (Durchgangslager): Deutsche Gefangene wurden zum Wiederaufbau in Frankreich versandt, leisteten dort Zwangsarbeit. Das vermeintliche „Tor zur Freiheit“ ließ auf sich warten und brachte vielerorts nur Verzweiflung.