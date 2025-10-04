Der Hottenbacher Pfarrer Erik Zimmermann hat auf der Jahrestagung der Paul-Schneider-Gesellschaft in Bad Sobernhei einen Blick auf die NS-Zeit im Hunsrück geworfen – um die fatalen Folgen der Schreckensherrschaft der Nazis unter Pfarrern aufzuzeigen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der Jahrestagung der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft in Bad Sobernheim stellte der Hottenbacher Pfarrer Erik Zimmermann seine Forschung zum Kirchenkampf auf dem Hunsrück zwischen 1933 und 1945 vor. Die Ergebnisse seiner Dissertation fanden Eingang in sein Buch „Die Hunsrücker Pfarrerschaft in der Zeit des Nationalsozialismus“.