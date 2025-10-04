Forschung über die Region Einblick in die Hunsrücker Pfarrerschaft der NS-Zeit Marion Unger 04.10.2025, 13:12 Uhr

i Der Hottenbacher Pfarrer Erik Zimmermann gibt in seinem Buch über die Hunsrücker Pfarrerschaft Einblick in den Kirchenkampf während der Zeit des Nationalsozialismus. Marion Unger. Unger

Der Hottenbacher Pfarrer Erik Zimmermann hat auf der Jahrestagung der Paul-Schneider-Gesellschaft in Bad Sobernhei einen Blick auf die NS-Zeit im Hunsrück geworfen – um die fatalen Folgen der Schreckensherrschaft der Nazis unter Pfarrern aufzuzeigen.

Im Rahmen der Jahrestagung der Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft in Bad Sobernheim stellte der Hottenbacher Pfarrer Erik Zimmermann seine Forschung zum Kirchenkampf auf dem Hunsrück zwischen 1933 und 1945 vor. Die Ergebnisse seiner Dissertation fanden Eingang in sein Buch „Die Hunsrücker Pfarrerschaft in der Zeit des Nationalsozialismus“.







