Margit Sponheimer tritt auf Ein „Zirkuspferd“ mit treuen Fans zu Gast in Hargesheim Christine Jäckel 21.11.2025, 13:00 Uhr

i Miss Sophie und ihr Butler James: Margit Sponheimer und Frank Golischewski präsentieren das Erfolgsstück zum Jahreswechsel in leichter Rhein-Main-Fassung und mit kabarettistischer Eröffnung als Ehepaar im Festrausch. Kulturbüro Südwest. Kulturbüro Südwest, Abdruck frei

82 Jahre, ungebrochenes Temperament: Margit Sponheimer, Mainzer Fastnachtsikone, steht mit einem besonderen Programm auf der Bühne. Was das Publikum in Hargesheim erwartet und warum sie sich als „Zirkuspferd" bezeichnet.

„Dinner for one und andere Köstlichkeiten“ mit Margit Sponheimer und Frank Golischewski serviert der Verkehrsverein Hargesheim am Sonntag, 14. Dezember im evangelischen Gemeindehaus. „Wir spielen das in unserer Sprache, und das ist ein ganz anderes Programm, als es die Leut’ von uns gewohnt sind“, sagt Margit Sponheimer im Interview mit dem Oeffentlichen Anzeiger.







