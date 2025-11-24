Am Mahnmal in Bretzenheim Ein Zeichen für Solidarität setzen Josef Nürnberg 24.11.2025, 14:00 Uhr

i Markus Jammers sorgte mit seiner Klarinette für nachdenkliche Momente während der Kundgebung am Mahnmal. Josef Nürnberg

Rund 300 Menschen haben im Rahmen der „Meile für die Demokratie“ ein Zeichen der Solidarität gesetzt sowie der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Um ein klares Zeichen für Solidarität und gegen rechte Hetze zu setzen, hatten das Bündnis Kreuznach für Vielfalt und der Kreisjugendring Bad Kreuznach zur „Meile für die Demokratie“ am vergangenen Sonntag auf die gesperrte B48 eingeladen. Rund 300 Personen waren dem Aufruf gefolgt und unterstrichen mit ihrer Teilnahme an der eigentlichen Kundgebung vor dem Mahnmal „Feld des Jammers“, dass sie allen Opfern des Nationalsozialismus gedenken woll ...







