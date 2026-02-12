Kreuznacher Förderpreis Kultur Ein vielseitiger Autor mit unverwechselbarem Stil Harald Gebhardt 12.02.2026, 13:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz verlieh dem Autor Pitt Elben den Kulturförderpreis der Stadt in der Sparte Literatur. Harald Gebhardt

And the Winners are: Der Förderpreis der Stadt in der Sparte Literatur 2024 geht an den Autor Pitt Elben. Den Jugendpreis erhalten Schülerinnen und Schüler der IGS Sophie Sondhelm.

„Kultur ist kein Luxus“, betonte Oberbürgermeister Emanuel Letz. „Sie ist das, was die Stadt zusammenhält und stiftet Identität. Sie kann trösten und sie kann wachrütteln.“ Pitt Elbens (Roman „Zaunkönigszeit“) Werk zeichne sich durch eine große Bandbreite und Vielfalt aus, sein Stil sei unverwechselbar und geprägt von Individualität mit zum Teil sehr markanten Arbeiten, würdigte der OB bei der Verleihung des mit 2500 Euro dotierten Förderpreises ...







