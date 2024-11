Jubel bei der Bürgerinitiative Ein Triumph für die Windkraftanlagengegner 29.11.2024, 06:00 Uhr

i Mit solchen Bannern kämpfte die Bürgerinitiative gegen einen Windpark vor der Haustür. Bartmann/BI

Erleichterung bei vielen Menschen in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und in Planig: Die Windkraftanlagen vor der Haustür werden nicht gebaut.

„Die Fläche 21 wird nicht weiterverfolgt.“ Was so lapidar klingt, ist ein Satz, der viele Menschen in Biebelsheim, Planig und Pfaffen-Schwabenheim erleichtert. Gemeint ist eine Potenzialfläche für Windkraftanlagen, die jetzt von der zuständigen Planungsgemeinschaft ad acta gelegt wurde.

