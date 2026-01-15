Oliver Dums und seine Band stehen für mitreißende Musik und effektvolle Lichtmuster. Und in der Meisenheimer Schlosskirche bewiesen sie in drei ausverkauften Auftritten, dass die Faszination ihrer „Church in Color“ ungebrochen ist.
Lesezeit 2 Minuten
Davon können Pfarrer nur träumen: An drei Abenden hintereinander war die Meisenheimer Schlosskirche voll besetzt und erfüllt mit begeisterten, singenden Menschen, mitreißender Musik und effektvollen Lichtmustern. Das schaffen offenbar nur Oli Dums und Band mit „Church in Colors“.