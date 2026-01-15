Church in Colors in Meisenheim Ein Traum: Die Schlosskirche dreimal voll besetzt Roswitha Kexel 15.01.2026, 06:00 Uhr

i LED-Technik zauberte beeindruckende Lichteffekte zur Musik der Band und der unvergleichlichen Stimme von Oli Dums. Roswitha Kexel

Oliver Dums und seine Band stehen für mitreißende Musik und effektvolle Lichtmuster. Und in der Meisenheimer Schlosskirche bewiesen sie in drei ausverkauften Auftritten, dass die Faszination ihrer „Church in Color“ ungebrochen ist.

Davon können Pfarrer nur träumen: An drei Abenden hintereinander war die Meisenheimer Schlosskirche voll besetzt und erfüllt mit begeisterten, singenden Menschen, mitreißender Musik und effektvollen Lichtmustern. Das schaffen offenbar nur Oli Dums und Band mit „Church in Colors“.







Artikel teilen

Artikel teilen