Bad Kreuznacher Schwätzchen Ein stilles Gedenken im Stadtrat an Stefan Butz 21.11.2025, 17:05 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus Stadt und Kreis von Harald Gebhardt

E s gibt Artikel, von denen man sich wünscht, sie nie schreiben zu müssen. Der Nachruf auf Stefan Butz ist so einer. Er wird mir in Erinnerung bleiben als ein Mensch und Politiker, der konsequent und kompromisslos gegen Rechtsextremismus und Faschismus kämpfte und immer für die Demokratie eintrat, aber auch als ein kreativer Künstler – mit seinem Sinn für Satire, als ein Fan der seltsam-verrückten Welt des englischen Kultautors ...







