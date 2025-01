Blaulichtfamilie blickt voraus Ein stiller Abschied mit reichlich Wehmut 09.01.2025, 19:00 Uhr

i Zum Erinnerungsfoto stellten sich Landrätin Bettina Dickes und die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure der drei bislang an der Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach beteilgten Kreise an einem Arbeitsplatz der Disponenten. Rainer Gräff

Zahlreiche amtliche Vertreter und Bedienstete versammelten sich. Doch nach Feiern war ihnen nicht zumute. Sie erlebten das Ende einer Ära.

Abschiedsstimmung und Wehmut, Dank und Vertrauen in die Zukunft prägten am Donnerstag einen außergewöhnlichen Termin in der Integrierten Leitstelle (ILS) Bad Kreuznach. Hier wurde die letzte Dienstschicht geschoben und dann quasi der Schlüssel herumgedreht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen