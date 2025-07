Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass der Kreisstadt bei vielen Dingen das Wasser bis zum Halse steht – bei den Finanzen und in der Bäderfrage sowieso. Allerhöchste Zeit also für die Stadtpolitik und den Stadtvorstand, das zu beherzigen, was Bob Dylan schon 1963 in „The Times They are a-changin’“ sang: „You better start swimmin’ or you’ll sink like a Stone.“

In der Badewanne

i Machte bereitwillig mit: Bürgermeister Thomas Blechschmidt testete die Badewanne in der Brückenhaus-Ferienwohung. Wer auch sonst? Er ist schließlich im Stadtvorstand für die Bäder zuständig. Josef Nürnberg

Doch da ist aller Anfang schwer. Ob das also wohl ein Bild mit Symbolcharakter ist? Oder gar ein schlechtes Omen? Bei der Präsentation der neuen Ferienwohnungen im sanierten Brückenhaus stieg Bürgermeister Thomas Blechschmidt in die Badewanne. Womit er aber nicht zwangsläufig sagen will, dass die Stadt mit Ihren Bädern baden geht. Doch die Gefahr besteht sehr wohl. Der Bürgermeister geht baden, den Eindruck konnte man jedenfalls leicht gewinnen. Nur gut, dass in der Badewanne wie auch in der Stadtkasse dauerhaft Ebbe herrscht. So brauchte sich niemand Sorgen zu machen, dass der Kämmerer untergeht. Aber vielleicht gab er auch nur den Badewannentester? Oder will er anfangen, schwimmen zu lernen? Immerhin war die Badewanne groß genug, um einen ersten Schwimmkurs mit Trockenübungen zu beginnen. Sicherlich keine schlechte Idee, könnte Blechschmidt doch möglicherweise in Sachen Zukunft der Badgesellschaft noch mächtig ins Schwimmen kommen. Und angesichts einer möglicherweise anrollenden Monsterwelle aus dem Osten der Stadt – je nachdem wie das Gericht über die Zukunft des Bosenheimer Bades entscheidet – könnte auch Kraulschwimmen als schnellstem Schwimmstil angebracht sein.

OB gibt Autogramme

i Gern gab Oberbürgermeister Emanuel Letz auf den Fußballtrikots Autogramme. Hansjörg Rehbein/Stadtverwaltung

Sein Stadtvorstandskollege, Oberbürgermeister Emanuel Letz, mag sich politisch oft auf dünnem Eis bewegen und muss sich vorsehen, dass er dabei nicht einbricht und auch baden geht, doch als Eisspender im Kinderdorf im Salinental war er, was das angeht, auf der sicheren Seite: „Heute gibt es ausnahmsweise Eis als Vorspeise“: Klar, dass der OB da freudig und mit viel Beifall begrüßt wurde. Letz verteilte sieben Sorten an die 145 Ferienkinder. Da war für jeden Geschmack etwas dabei. Die herzliche Einladung der Kinder zum Mittagessen, „Sonnenblumen-Cevapcici“ oder Hacksteak, musste der OB leider dankend ablehnen. Der nächste Termin stand an. Aber für ein Gespräch blieb Zeit und für ein Autogramm, das sich Buben vom OB auf ihr Fußballtrikot schreiben ließen. Die waren heiß begehrt, und Letz macht dies auch nicht alle Tage – jedenfalls eine willkommene Abwechslung vom oft unerfreulichen Kommunalpolitikalltag. Er informierte sich bei der Feriendorfleitung Laura Schäfer und Adrian Kroll über das beliebte Angebot der Stadtjugendförderung, das 2025 zum 73. Mal stattfindet: ein Schwimmkurs im Salinenbad, Weben von Mini-Teppichen (die leeren Eiskartons dienten als Schablonen), Medienarbeit, Kindercafé, Tanz, Theater, Kreativwerkstatt, Traumreisen, Yoga und Kosmetik herstellen, eine Schlacht mit der Wasserschleuder, Sport sowie Ausflüge. Jedes Kind kann sich täglich in die offenen Projekte einwählen. Insgesamt sind 22 Betreuerinnen und Betreuer im Einsatz.

Der Friedensbiker Oehler

i Friedensbewegt: Hans Oehler ist zurzeit mit dem Fahrrad zum Schwarzen Meer unterwegs. Hans Oehler

Auch er ist im Einsatz. Die Pilgerreise nach Jerusalem hat er abgesagt, nachdem sich der Familienrat deutlich dagegen ausgesprochen hatte. So hat sich der gläubige Christ, friedensbewegte Aktivist und Abenteurer Hans Oehler nun als Friedensbiker von Bad Kreuznach mit dem Fahrrad zum Schwarzen Meer aufgemacht. Sein Hauptanliegen: für den Frieden in der Ukraine und im Gaza-Streifen zu beten, aber auch ganz allgemein für den Frieden in der Welt. Die Strecke seiner Friedensrallye führt Oehler über circa 2300 Kilometer von Bad Kreuznach über Frankfurt, am Main-Donau-Kanal und der Donau entlang bis nach Wien. Von dort geht es weiter über Budapest, Bratislava, Belgrad und Bukarest bis nach Konstanza, eine südostrumänische Stadt am Ufer des Schwarzen Meeres. Für ihn ist es sein persönlicher Friedensweg, ganz im Sinne von Franz Kafka (1883–1924): „Wege entstehen, in dem wir sie gehen.“ Dabei will er auch für die Anliegen jedes Landes, durch das er radelt, beten. Als Zeichen dafür hat er an seinem Rad die Flaggen aller neun Länder, durch die er kommt, angebracht. Noch einmal elf Flaggen flattern für die Länder, für die auch gebetet werden soll. „Gott ist an seine Verheißungen gebunden: Wenn wir glauben, was wir beten, dann handelt er auch“, glaubt Oehler. Die E-Mail zu seiner Tour hat er an etwa 950 Personen verschickt. Er fordert sie darin auf, für die Zeit seiner Tour zwischen dem 22. Juni und dem 20. Juli täglich um 18 Uhr gemeinsam für den Frieden in der Welt zu beten. Denn, so zitiert Oehler Albert Schweitzer (1875–1965): „Beten für den Frieden bringt direkt keinen Frieden. Aber die Menschen, die für den Frieden beten, verändern sich. Und wenn das viele Menschen tun, wächst der Friede.“

Ex-Landrat radelt

i Franz-Josef Diel (Mitte) gab gemeinsam mit Enkel (links) und Neffe (rechts) bei der "Vortour der Hoffnung" mächtig Gas. Franz-Josef Diel

Unterwegs war auch Landrat a.D. Franz-Josef Diel. Seit 2010 fährt er bei der „Vortour der Hoffnung“ für notleidende Familien mit krebskranken Kindern mit. Dabei fahren 120 ambitionierte Radler, darunter einige Prominente, in einer Region in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr ging es durch die Südpfalz, und in den drei Tagen wurden 650.000 Euro Spendengelder eingesammelt. Tiefbewegt und berührt waren alle Teilnehmer beim Besuch des einzigen Kinderhospizes in Rheinland-Pfalz in Dudenhofen . Hier werden unheilbar kranke Kinder auf ihrem letzten Weg mit ihren Familien begleitet. Im Sterbezimmer des Hospizes blieb kein Auge trocken bei der Schilderung der Hospizleitung. „Ich selbst empfand neben der Trauer auch Dankbarkeit, da mein ältester Enkel zum ersten Mal mit mir zusammen an der Vortour teilnahm. Für die Unterstützung dieser Familien quält man sich gerne drei Tage lang“, schilderte der Mann aus Feilbingert seine Erlebnisse. Pause gibt es für den emsigen Ex-Landrat aber nur kurz: „Zudem war es sportlich gesehen ein guter Auftakt für die gemeinsame Alpenüberquerung und die Erklimmung mehrerer Alpenpässe“, so seine Pläne.

Ehrenbürger Steffen Kaul?

Vom Hobbyradler zum Kreuznacher Hobbyhistoriker: Am Mittwoch hat Steffen Kaul den vierten Band seiner Reihe „Zeitensprünge“ vorgestellt. Einen Glückwunschbrief bekam er dafür sogar von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Worüber er sich sehr gefreut hat. Sie schreibt: „Es ist beeindruckend, wie Du mit Fotografien den Wandel unserer Stadt so anschaulich dokumentierst.“ Mit seinem Engagement und seiner künstlerischen Arbeit schaffe er es, den Menschen ihre Heimat auf eine besondere Weise näherzubringen, so die CDU-Politikerin. „Deine Bilder erzählen Geschichten, die uns zeigen, woher wir kommen und wie sich unsere Umgebung entwickelt hat.“ Gerade in einer Zeit des Wandels trage das dazu bei, „das Bewusstsein für unsere lokale Geschichte und Identität zu stärken“. Der Kreuznacher Harald Könemann setzt noch einen drauf: Er schlägt vor, Kaul wegen seiner „einzigartigen Verdienste für Bad Kreuznach“ zum Ehrenbürger ernennen zu lassen. Dazu wurde bereits eine Onlinepetition gestartet: Unter www.change.org/SteffenKaulEhrenbuerger kann sich jeder daran beteiligen.