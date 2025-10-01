Zwei Kreuznacher Weltensegler Ein schipperndes Leben in tropischen Paradiesen 01.10.2025, 15:00 Uhr

i Azzurro: Für viele ein Traum, für Holger Schmidt und Marion Freund mittlerweile Alltag - der Blick auf tropische Sandinseln. Holger Schmidt

Holger Schmidt, der zusammen mit seiner Frau Marion Freund ein Inneneinrichtungsgeschäft in Bad Kreuznach betrieb, erzählt in einem Buch über Jahre auf tropischen Meeren. Und warum es sie nun wieder nach Hause zieht.

Es gibt sie tatsächlich, die Aussteiger aus dem komfortablen Leben an der Nahe. Marion Freund und Holger Schmidt dürften einigen Kreuznachern noch bekannt sein, sie hatten in den 1990er-Jahren ein Geschäft für Inneneinrichtung in der mittleren Mannheimer Straße, Nummer 222a.







