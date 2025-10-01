Holger Schmidt, der zusammen mit seiner Frau Marion Freund ein Inneneinrichtungsgeschäft in Bad Kreuznach betrieb, erzählt in einem Buch über Jahre auf tropischen Meeren. Und warum es sie nun wieder nach Hause zieht.
Es gibt sie tatsächlich, die Aussteiger aus dem komfortablen Leben an der Nahe. Marion Freund und Holger Schmidt dürften einigen Kreuznachern noch bekannt sein, sie hatten in den 1990er-Jahren ein Geschäft für Inneneinrichtung in der mittleren Mannheimer Straße, Nummer 222a.