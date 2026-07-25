Wingertshäuschen der Nahe Ein Relikt in Niederhausen mit paradiesischer Sicht Robert Neuber 25.07.2026, 14:00 Uhr

i Der Ausblick vom runzligen Wingertshäuschen in der Niederhäuser Klamm ist herrlich – bis hinüber zum Lemberg. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein schönes, runzliges Exemplar steht in der Niederhäuser Klamm.

Im wahren Leben ist es traurigerweise so: Wer nicht so geschliffen gut aussieht, geht eher geduckt durchs Leben. Man schämt sich der Riefen in der Haut, der fehlenden Haare, des humpelnden Schritts. Und so gibt es an der Nahe viele runzlige Wingertshäuschen, die sich im dichten Gestrüpp verstecken.







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