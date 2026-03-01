Der „Oeffentliche“ schenkt ein
Ein reifer Halbtrockener passt fast immer
Udo Bamberger (links) und Michael Göckel spüren in Kooperation mit dem Oeffentlichen Anzeiger seit nunmehr zehn Jahren der Frage
Udo Bamberger (links) und Michael Göckel spüren in Kooperation mit dem Oeffentlichen Anzeiger seit nunmehr zehn Jahren der Frage nach: Welcher Wein passt zu welchem Essen? Foto: Kurt Knaudt
Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Wein und Essen – eine Frage, die Udo Bamberger seit Jahren meisterhaft beantwortet. Warum ein halbtrockener Riesling oft die beste Wahl ist und wie ein Vier-Gänge-Menü in Winzenheim das beweist. Ein Abend, der Geschmack und Expertise vereint.

Lesezeit 2 Minuten
Vor zehn Jahren startete der Oeffentliche Anzeiger gemeinsam mit dem Weinexperten Udo Bamberger und Küchenchef Michael Göckel vom Partyservice Creative ein neues Format, das bis heute erfolgreich ist. Dabei geht es darum, welcher Wein zu welchem Essen passt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren