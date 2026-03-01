Der „Oeffentliche“ schenkt ein Ein reifer Halbtrockener passt fast immer Kurt Knaudt 01.03.2026, 15:00 Uhr

i Udo Bamberger (links) und Michael Göckel spüren in Kooperation mit dem Oeffentlichen Anzeiger seit nunmehr zehn Jahren der Frage nach: Welcher Wein passt zu welchem Essen? Foto: Kurt Knaudt Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Wein und Essen – eine Frage, die Udo Bamberger seit Jahren meisterhaft beantwortet. Warum ein halbtrockener Riesling oft die beste Wahl ist und wie ein Vier-Gänge-Menü in Winzenheim das beweist. Ein Abend, der Geschmack und Expertise vereint.

Vor zehn Jahren startete der Oeffentliche Anzeiger gemeinsam mit dem Weinexperten Udo Bamberger und Küchenchef Michael Göckel vom Partyservice Creative ein neues Format, das bis heute erfolgreich ist. Dabei geht es darum, welcher Wein zu welchem Essen passt.







