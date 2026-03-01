Wein und Essen – eine Frage, die Udo Bamberger seit Jahren meisterhaft beantwortet. Warum ein halbtrockener Riesling oft die beste Wahl ist und wie ein Vier-Gänge-Menü in Winzenheim das beweist. Ein Abend, der Geschmack und Expertise vereint.
Lesezeit 2 Minuten
Vor zehn Jahren startete der Oeffentliche Anzeiger gemeinsam mit dem Weinexperten Udo Bamberger und Küchenchef Michael Göckel vom Partyservice Creative ein neues Format, das bis heute erfolgreich ist. Dabei geht es darum, welcher Wein zu welchem Essen passt.