Verschönerung im Salinental Ein Refugium für lodernde Kreuznacher Herzen Robert Neuber 03.10.2026, 10:00 Uhr

i Der frühere Solebrunnen dient nun als Platz für liebesdurstige Salinentalbesucher. Robert Neuber

Der Verkehrsverein rund um Dirk Nessel hat nun auch den gammelnden Solebrunnen im Salinental hübsch hergerichtet. Es wurde mit Pflanzen ein Herz geschaffen, dazu wurden bunte Metallblumen gesetzt und ein Gitter zum Aufhängen von Liebesschlössern.

Als Julia Iselborn ihr Auto zur Reparatur in Dirk Nessels Werkstatt brachte, ahnte sie wohl nicht, dass sie sechs Jahre später mal ein Vorhängeschloss mit einem Hochzeitsdatum im Salinental aufhängen würde. Das taten die beiden am Mittwochnachmittag, und natürlich kam das nicht von ungefähr.







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