Verschönerung im Salinental
Ein Refugium für lodernde Kreuznacher Herzen
Der frühere Solebrunnen dient nun als Platz für liebesdurstige Salinentalbesucher.
Der frühere Solebrunnen dient nun als Platz für liebesdurstige Salinentalbesucher.
Robert Neuber

Der Verkehrsverein rund um Dirk Nessel hat nun auch den gammelnden Solebrunnen im Salinental hübsch hergerichtet. Es wurde mit Pflanzen ein Herz geschaffen, dazu wurden bunte Metallblumen gesetzt und ein Gitter zum Aufhängen von Liebesschlössern.

Lesezeit 1 Minute
Als Julia Iselborn ihr Auto zur Reparatur in Dirk Nessels Werkstatt brachte, ahnte sie wohl nicht, dass sie sechs Jahre später mal ein Vorhängeschloss mit einem Hochzeitsdatum im Salinental aufhängen würde. Das taten die beiden am Mittwochnachmittag, und natürlich kam das nicht von ungefähr.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren