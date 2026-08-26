Das Schmittweilerer Herbstfest mit seinem Bauernmarkt ist passé. Der Förderverein Pro Schmittweiler orientiert sich neu und will mit einem Quetschefest eine Woche früher wieder mehr Besucher ansprechen. Dabei soll der Helferbedarf geringer werden.
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Das Schmitweilerer Herbstfest mit Bauernmarkt, das seit 1995 jeweils am 3. Oktober gefeiert wurde, gibt's nicht mehr. Doch wie ein altes Sprichwort schon besagt: „In jedem Ende liegt ein neuer Anfang!“ Der Förderverein Pro Schmittweiler, der 2019 aus einem Zusammenschluss des Förderkreises Kulturscheier und „MundArt-Theater“ gebildet wurde und seither das Fest mit Markt veranstaltete, hat nun neue Pläne.