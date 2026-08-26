Pro Schmittweiler lädt ein Ein Quetschefescht mit gefüllten Klößen mit Specksoße Roswitha Kexel 26.08.2026, 13:00 Uhr

i Statt Herbstfest mit Bauernmarkt am 3. Oktober feiert man in Schmittweiler nun am Samstag, 26. September, ab 11 Uhr, ein zünftiges Quetschefescht. Besucher sind willkommen. Roswitha Kexel

Das Schmittweilerer Herbstfest mit seinem Bauernmarkt ist passé. Der Förderverein Pro Schmittweiler orientiert sich neu und will mit einem Quetschefest eine Woche früher wieder mehr Besucher ansprechen. Dabei soll der Helferbedarf geringer werden.

Das Schmitweilerer Herbstfest mit Bauernmarkt, das seit 1995 jeweils am 3. Oktober gefeiert wurde, gibt's nicht mehr. Doch wie ein altes Sprichwort schon besagt: „In jedem Ende liegt ein neuer Anfang!“ Der Förderverein Pro Schmittweiler, der 2019 aus einem Zusammenschluss des Förderkreises Kulturscheier und „MundArt-Theater“ gebildet wurde und seither das Fest mit Markt veranstaltete, hat nun neue Pläne.







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