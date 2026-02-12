BBS Kirn
Das seit diesem Schuljahr vollständige Leitungsteam der BBS Kirn mit Schulleiterin Esther Barkanowitz (stehend) sowie (von links) Julia Ammann, Marc-Steffen Risch, Nadine Hey und Hanna Emrich.
An der BBS Kirn ist die Freude groß, dass das Leitungsteam endlich wieder vollständig besetzt ist. Beim Tag der offenen Schule können interessierte Jugendliche und Eltern Einblick nehmen, was an der Schule alles so geboten wird

Die Berufsbildende Schule (BBS) Kirn ist weit mehr als eine klassische Berufsschule. Das nach langer Zeit der personellen Engpässe jetzt vollständig aufgestellte Führungsteam um Schulleiterin Esther Barkanowitz versteht sich als moderne Bildungseinrichtung mit großem Spektrum an Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, auch im Vollzeitbereich.

