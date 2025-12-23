Ein Ort, an dem Kinder geborgen und optimal aufwachsen

2020 starteten die ersten Überlegungen für einen Neubau der Odernheimer Kindergartens: raus aus dem engen alten Ortskern, auf die „grüne Wiese“ am Kirchweg. Nun erfolgte der Spatenstich für die neue Einrichtung für 145 Kinder in fünf Gruppen.
Sachlich knapp hatte Ortsbürgermeister Achim Schick seine Einladung zum offiziellen Spatenstich zum Neubau der Odernheimer Kindertagesstätte gefasst. In den Informationen zum Neubau standen nur einige Rahmendaten. Die fünfgruppige Einrichtung plus einer Krippe für bis zu 145 Kinder soll etwa 7,5 Millionen Euro kosten.