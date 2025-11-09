Bereit für den Einsatz Ein neues Fahrzeug für den DRK-Ortsverein Gensingen Edgar Daudistel 09.11.2025, 17:00 Uhr

i Das Gensinger Rote Kreuz freut sich übe das neue Fahrzeug. Die Schlüsselübergabe erfolgte durch den Vorsitzenden Günter Federhen an Einsatzleiterin Heidi Lies in Beisein von Bürgermeister Manfred Scherer (3.v.l.). Edgar Daudistel

Ob Sanitätsdienste, Veranstaltungen, SEG-Einsätze oder Unterstützung bei Fußballspielen in Mainz: Das Deutsche Rote Kreuz Gensingen ist gerüstet.

. Mit einer kleinen Feierstunde stellte der DRK-Ortsverein Gensingen ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst. Der Mercedes Vito, der künftig bei Sanitätsdiensten, Einsätzen der Schnelleinsatzgruppe (SEG) und Veranstaltungen im gesamten Verbandsgemeindegebiet sowie bei den Heimspielen des Bundesligavereins Mainz 05 zum Einsatz kommen wird, ist eine wichtige Ergänzung für die Einsatzfähigkeit der Helfer.







