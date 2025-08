Im Kurpark treffen Oldtimer aus nah und fern zusammen. Trotz fehlender Livemusik bleibt das Spektakel ein Highlight für Fans historischer Fahrzeuge. Eine Vielfalt an Fahrzeugen lässt Herzen höherschlagen.

Auch in diesem Jahr wurde das Oldtimertreffen rund um den Kurpark wieder zum Mekka für alle Freunde historischer Automobile. Das Interesse an der Veranstaltung ist nach wie vor ungebrochen, obwohl auch in diesem Jahr der Verkehrsverein Rheingrafenstein als Veranstalter wegen horrender Gema-Gebühren darauf verzichtete, eine Band einzuladen. „Das ist zwar schade, aber ich glaube nicht wirklich, dass dadurch weniger Fahrzeuge und Besucher kommen“, sagte Matthias Harke, der die Veranstaltung einst mit Günter Aubel auf dem Norheimer Kronenhof aus der Taufe gehoben hatte.

i Einen besonderen Stellplatz für ihr Schätzchen fanden Bea und Hansi Weirich aus Laufersweiler vor der Kulisse des Kurmittelhauses. Josef Nürnberg

Seit 30 Jahren steht er nun an der Einfahrt zum Festgelände, verteilt Rosen an die Beifahrerin und gibt gemeinsam mit Aubel Informationen zu den einfahrenden Schätzchen aus Blech und Chrom. 350 Rosen waren bereits zur Mittagszeit verteilt, sodass Harke mutmaßte, dass wohl insgesamt mehr als 400 Autos zum Oldtimertreff nach Bad Münster gekommen sind. Laut Harke waren in diesem Jahr auffallend viele US-Schlitten dabei. „Mich erfreut, dass viele Fahrzeuge im Besitz von jungen Leuten sind“, meinte Harke. Die Oldtimer-Szene dürfte damit auf Jahrzehnte gesichert sein.

i Roland Reichert aus dem Saarland liebt Enten so sehr, dass er sie auch zum Feuerwehrfahrzeug umbaut. Josef Nürnberg

Die Veranstaltung in Bad Münster am Stein gilt ohnehin in der Szene als Muss. Die historischen Schätzchen kamen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus den angrenzenden Bundesländern. Fahrzeuge wie Chevrolet oder Lotus waren ebenso vertreten wie der gute alte Käfer, der einst im Wirtschaftswunder auf Deutschlands Straßen unterwegs war – eben das typische Auto der 50er- und 60er-Jahre. Natürlich fehlte auch sein Pendant aus dem Arbeiter- und Bauernstaat, der gute alte Trabbi, nicht.

i Den idealen Anhänger für die Hausparty hatte Gabriel Schwan hinter seinen Trabbi gehängt. Josef Nürnberg

Der Trabbi wäre allerdings kein Fahrzeug für Bad Münsters Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse gewesen. Sie mag es dann doch rasanter und verriet, dass sie gerne einen Porsche 911 hätte. Auch viele Motorräder und Mopeds – Fahrzeuge für den kleinen Mann – waren in diesem Jahr zu sehen. Da es nicht regnete, kamen sie auch trocken an.