Sammelkartenspiele erfreuen sich insbesondere seit der Coronapandemie wieder großer Beliebtheit. Mit dem Eldorado TCG hat nun in Bad Kreuznach ein Fachgeschäft für Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder One Piece eröffnet.
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Pokémon, Magic, Lorcana und Co. – sogenannte Sammelkartenspiele sind gänzlich verschieden und haben eigene Regelwerke. Eines verbindet sie jedoch: Sie alle verfügen über keinen festen Kartensatz. Häufig bestehen diese Spiele, auf Englisch Trading Card Games (TCGs), aus mehreren Zehntausend Einzelkarten.