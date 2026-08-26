Eldorado TCG hat eröffnet Ein Mekka für Kartensammler in Bad Kreuznach Rica Watenphul 26.08.2026, 11:00 Uhr

i Geschäftsführer Moritz Kuhlmay hinter der Theke in seinem Laden Eldorado TCG, dem neu eröffneten Fachgeschäft für Sammelkartenspiele. Rica Watenphul

Sammelkartenspiele erfreuen sich insbesondere seit der Coronapandemie wieder großer Beliebtheit. Mit dem Eldorado TCG hat nun in Bad Kreuznach ein Fachgeschäft für Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder One Piece eröffnet.

Pokémon, Magic, Lorcana und Co. – sogenannte Sammelkartenspiele sind gänzlich verschieden und haben eigene Regelwerke. Eines verbindet sie jedoch: Sie alle verfügen über keinen festen Kartensatz. Häufig bestehen diese Spiele, auf Englisch Trading Card Games (TCGs), aus mehreren Zehntausend Einzelkarten.







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