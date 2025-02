Kreuznacher FDP-Kandidat Ein Liberaler mit Sinn für Oldtimer-Bars und Finanzen 14.02.2025, 06:00 Uhr

i Patrick Bruns (40) möchte den Wahlkreis Bad Kreuznach/Birkenfeld in Berlin für die FDP vertreten. Der Bad Kreuznacher ist ein Newcomer in der Stadtpolitik, dem Hemdsärmeligkeit wichtig ist. Cordula Kabasch

Patrick Bruns (40) ist ein Newcomer in der Stadtpolitik und möchte für die FDP in den Bundestag einziehen. Was er will: Mehr Pragmatismus, schnellere Lösungen, weniger Vorschriften.

Er ist im Stadtrat ein Newcomer, aber das hält ihn nicht davon ab, für die FDP in den Bundestag einziehen zu wollen: Patrick Bruns (40), Kreuznacher durch und durch, ist der Direktkandidat der Liberalen für den Wahlkreis Bad Kreuznach/Birkenfeld. Wenn man in einem Satz sagen müsste, was ihn am besten beschreibt, dann wäre es wohl dies: Patrick Bruns nimmt Möglichkeiten in den Blick – Probleme wälzen ist seine Sache nicht.

