1976 gründete sich die Freie Christengemeinde Die Brücke. Nun wird das 50-jährige Bestehen in den eigenen vier Wänden in der Dürerstraße gefeiert. Die Gruppe ist inzwischen Teil des gesellschaftlichen Lebens in Bad Kreuznach.
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Was als Hauskirche in Bretzenheim begann, mündete 1976 in der Freien Christengemeinde Die Brücke. Grund genug für die 120 Mitglieder, vergangenen Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde zu feiern. Diese ist längst Teil des gesellschaftlichen Lebens in Kreuznach und Umgebung geworden.