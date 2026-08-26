Die Brücke feiert 50 Jahre Ein langer Weg von der Hauskirche zum Gemeindezentrum Josef Nürnberg 26.08.2026, 07:00 Uhr

i Sie haben die evangelische Freikirche Die Brücke geprägt, oder stehen heute, da die Brücke 50 Jahre jung wird für ihre Geschicke (von links), Michael und Anete Götz, Eva und Jakob Krzysko, Marion und Roland Mörtzschke, langjähriger Pastor der Gemeinde, Alexander Thyroff und Sascha Merg. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

1976 gründete sich die Freie Christengemeinde Die Brücke. Nun wird das 50-jährige Bestehen in den eigenen vier Wänden in der Dürerstraße gefeiert. Die Gruppe ist inzwischen Teil des gesellschaftlichen Lebens in Bad Kreuznach.

Was als Hauskirche in Bretzenheim begann, mündete 1976 in der Freien Christengemeinde Die Brücke. Grund genug für die 120 Mitglieder, vergangenen Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde zu feiern. Diese ist längst Teil des gesellschaftlichen Lebens in Kreuznach und Umgebung geworden.







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