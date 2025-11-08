Stadt ohne Gesicht Ein Kalender, der zugleich Mahnung und Anklage ist Josef Nürnberg 08.11.2025, 21:00 Uhr

i Steffen Kaul (links) und Andreas Popp, die auch mit dem Abrisskalender 2026 dokumentieren, wie Bad Kreuznach sein Gesicht verloren hat, sind mehr als verärgert darüber, wie respektlos die Verantwortlichen in der Stadt mit dem kulturellen Erbe umgegangen sind. Josef Nürnberg

Jüngere Menschen, aber auch Neubürger und Gäste wissen nicht, wie schön Bad Kreuznachs Bausubstanz einmal war. Steffen Kaul und Andreas Popp gehen gegen das Vergessen an.

Der Abrisskalender 2026, das sind 53 Kalenderblätter, aber auch 53 Anklagen gegen die Respektlosigkeit der Stadt gegenüber ihrer historischen Bausubstanz. „Wer im Kalender blättert, der muss zu dem Ergebnis kommen, dass die Verantwortlichen der Stadt ihr Gesicht genommen haben“, sagt Steffen Kaul, aus dessem Fundus die Bilder stammen.







Artikel teilen

Artikel teilen