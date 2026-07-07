Kreuznacher Gastronomie
Ein Jahr des Prinzen auf der Mühlenteichbrücke 
Michael Grail und Andrea Lebrecht, die früher das Blumengeschäft Lützeler an dieser Stelle mitbetrieb.
Michael Grail und Andrea Lebrecht, die früher das Blumengeschäft Lützeler an dieser Stelle mitbetrieb.
Robert Neuber

Vor einem Jahr eröffnete Michael Grail seinen Weinprobier-Laden „Kleiner (alter) Prinz“ auf der Mühlenteichbrücke. Am kommenden Wochenende gibt es ein kleines Extra-Programm. 

Lesezeit 2 Minuten
Kaum sitzt Michael Grail vor seinem Weinprobier-Geschäft auf der Mühlenteichbrücke, wird in alle Richtungen gegrüßt. Und siehe da, welch Zufall, sogar Andrea Lebrecht kommt vorbeigeradelt und wird von Grail geherzt. Lebrecht ist Kreuznachern bekannt, weil sie über viele, viele Jahre hier das Blumengeschäft Lützeler mitbetrieb.
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