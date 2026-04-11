4 Sterne für Meisenheimer Hof
Ein Hotel so komplett anders als der Rest
Eines der Hotelzimmer ist dem Kino gewidmet - nicht nur mit Plakaten, sondern mit original Sitzen aus dem alten Meisenheimer Kin
Eines der Hotelzimmer ist dem Kino gewidmet - nicht nur mit Plakaten, sondern mit original Sitzen aus dem alten Meisenheimer Kino.
Robert Neuber

Das außergewöhnliche Hotel Meisenheimer Hof ist nun mit 4 Sternen klassifiziert. Wobei eine uniformierende Klassifizierung gar nicht zu diesem individuellen Haus passt. Eine Erweiterung mit dem Ausbau des nahen Fürstenwärther Hofs steht an.

Lesezeit 2 Minuten
Im Prinzip ist der Meisenheimer Hof als Hotel ungeeignet für eine banale Klassifizierung. Denn das Gasthaus ist ein höchst individualistisches Kuriosum, das sich jeglicher Uniformierung entzieht, die mit einer Sterne-Klassifizierung einhergeht. Man habe über Jahre hinweg „jede Form offizieller Einordnung“ gemieden, so vermeldete es kürzlich das Haus – weil es das Selbstverständnis des Hauses war, sich eben nicht einordnen zu lassen.

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