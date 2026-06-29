Investition für Bad Kreuznach
Ein Hoffnungsschimmer für den verödeten Eiermarkt
Freuen sich über die positive Entwicklung für die Neustadt (v.l.): Lisa Gaß, Liegenschaftsamt, Michael Fluhr, Amtsleiter Wirtsch
Freuen sich über die positive Entwicklung für die Neustadt (v.l.): Lisa Gaß, Liegenschaftsamt, Michael Fluhr, Amtsleiter Wirtschaft und Liegenschaften, Mark und Haike Soibelmann, neue Eigentümer, Oliver Kelm, Quartiersmanager Neustadt, Gastronom Naseem George, Architekt Karl Hermann Nauth.
Isabel Gemperlein

Seit vielen Jahren stehen sowohl das frühere Ordnungsamt als auch das gammelige Haus Poststraße 11 leer. Nun sollen hier aber moderne Ferienwohnungen entstehen, dazu soll das Restaurant „Marinella“ vom Bocksbrunnen an der Hochstraße hierhin ziehen. 

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Es war der sprichwörtliche „Griff ins Klo“: der Kauf des gammeligen Wohnhauses Poststraße 11 durch die Stadt vor 15 Jahren. Was hatte sich Baudezernent und OB Andreas Ludwig dabei gedacht? Es war nachvollziehbar: Das alte Ordnungsamt und sämtliche Häuser im Karree Poststraße, Eiermarkt, Schuhgasse hatten einen Innenhofbereich, der aus den rumpeligen Resten provisorischer Nachkriegsbaupraxis bestand.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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