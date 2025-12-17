„Ein Hoch auf die jung gebliebenen Hochbetagten“

Unter der Moderation von Peter Hüttemann lieferte der MGV Frohsinn in der Roxheimer Kirche ein adventliches Konzert ab, das die Zuhörer begeisterte.
Der Männerchor unter Leitung von Georg Scholz und der Coro Crescendo unter dem Dirigat von Chordirektor Heinz-Gunther Ackva begeisterten am Vorabend des 3. Advent mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert. Beide Chöre des MGV „Frohsinn“ 1893 Roxheim zeigten sich in der Evangelischen Kirche mit ihrer wundervollen Akustik konzentriert, harmonisch und stimmgewaltig.