Roxheimer Chöre begeistern „Ein Hoch auf die jung gebliebenen Hochbetagten“ Claudia Römer 17.12.2025, 16:00 Uhr

i Ein herrliches und mit stehenden Ovationen belohntes Adventskonzert, in dessen Rahmen Ursula Riethausen, Ilona Wollmer (für jeweils 25 Jahre Chorgesang) und Winfried Maus (für sogar 50 lange Jahre der Zugehörigkeit) geehrt wurden! Claudia Römer

Unter der Moderation von Peter Hüttemann lieferte der MGV Frohsinn in der Roxheimer Kirche ein adventliches Konzert ab, das die Zuhörer begeisterte.

Der Männerchor unter Leitung von Georg Scholz und der Coro Crescendo unter dem Dirigat von Chordirektor Heinz-Gunther Ackva begeisterten am Vorabend des 3. Advent mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert. Beide Chöre des MGV „Frohsinn“ 1893 Roxheim zeigten sich in der Evangelischen Kirche mit ihrer wundervollen Akustik konzentriert, harmonisch und stimmgewaltig.







