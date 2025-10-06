Eine Jahreshauptversammlung, die fordernd war – am Ende aber mit einem positiven Blick in die Zukunft endete: Die Initiative Soonwald ist auf dem Weg, sich aus der lähmenden Atmosphäre der vergangenen Monate zu befreien.
Diese Jahreshauptversammlung wird als historisches Ereignis in die Geschichte der Initiative Soonwald eingehen. Denn trotz mancher Irritationen und ermüdender Diskussionen lautet das Ergebnis: Neuanfang statt Auflösung. Nach turbulenten dreieinhalb Stunden war am Ende sogar so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren.