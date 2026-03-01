Ein Geldsegen aus dem regionalen Zukunftsprogramm des Landes erreicht Niederhausen. Damit kann die Infrastruktur verbessert werden. Und auf der Rentieralm soll außerhalb des Förderprogramms Neues entstehen.
Lesezeit 2 Minuten
Vor Jahren erbte die Gemeinde Niederhausen ein altes Bauerngehöft (Haus Kadisch). Doch bei knapper Kasse – zumal die Gemeinde zuvor die Stauseehalle gebaut hatte – war an eine Sanierung des Gebäudes nicht zu denken. Dank der Mittel aus dem regionalen Zukunftsprogramm des Landes, von denen Niederhausen 83.