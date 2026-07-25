Manfred Niehuis verstorben Ein großer Kreuznacher und einer der führenden Biologen Harald Gebhardt 25.07.2026, 12:00 Uhr

i Manfred Niehuis wurde in Bad Kreuznach geboren. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren verstorben. Oliver Niehuis

Manfred Niehuis war ein begnadeter Wissenschaftler, einer der führenden deutschen Biologen und ein Vielschreiber. Geboren wurde er in Bad Kreuznach, mit 82 Jahren ist er jetzt verstorben. Ein Nachruf auf einen großen Kreuznacher.

Er war einer der führenden Biologen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus: Dr. habil. Manfred Niehuis, ein großer Kreuznacher und eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Konkret lag sein Fokus seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Insektenkunde und hierbei der Käferkunde.







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