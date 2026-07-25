Manfred Niehuis verstorben
Ein großer Kreuznacher und einer der führenden Biologen
Manfred Niehuis wurde in Bad Kreuznach geboren. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren verstorben.
Manfred Niehuis wurde in Bad Kreuznach geboren. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren verstorben.
Oliver Niehuis

Manfred Niehuis war ein begnadeter Wissenschaftler, einer der führenden deutschen Biologen und ein Vielschreiber. Geboren wurde er in Bad Kreuznach, mit 82 Jahren ist er jetzt verstorben. Ein Nachruf auf einen großen Kreuznacher.

Lesezeit 2 Minuten
Er war einer der führenden Biologen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus: Dr. habil. Manfred Niehuis, ein großer Kreuznacher und eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Konkret lag sein Fokus seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Insektenkunde und hierbei der Käferkunde.
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