Ein bekanntes Gesicht des Forstes geht in den Ruhestand: Michael Veeck Zeit als Waldpädagoge im Forstamt Soonwald und im Walderlebniszentrum Neupfalz endet. Nach 48 Berufsjahren als Förster, davon mehr als 25 Jahren in der Umweltbildung, ist Schluss.
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. Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald in Entenpfuhl geht Ende Mai nach 48 Dienstjahren in den Ruhestand. Damit verliert das Forstamt eine prägende Gestalt – gewissermaßen eines seiner bekannten Gesichter.Michael Veeck war für den Produktbereich Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben zuständig.