Förster Michael Veeck Ein Gesicht des Soonwalds geht in den Ruhestand Josef Nürnberg 30.05.2026, 14:00 Uhr

i Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald geht Ende des Monats in den Ruhestand. Künftig wird er den Blick von der Gans auf Bad Münster am Stein-Ebernburg als Pensionär genießen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein bekanntes Gesicht des Forstes geht in den Ruhestand: Michael Veeck Zeit als Waldpädagoge im Forstamt Soonwald und im Walderlebniszentrum Neupfalz endet. Nach 48 Berufsjahren als Förster, davon mehr als 25 Jahren in der Umweltbildung, ist Schluss.

. Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald in Entenpfuhl geht Ende Mai nach 48 Dienstjahren in den Ruhestand. Damit verliert das Forstamt eine prägende Gestalt – gewissermaßen eines seiner bekannten Gesichter.Michael Veeck war für den Produktbereich Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben zuständig.







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