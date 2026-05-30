Förster Michael Veeck 
Ein Gesicht des Soonwalds geht in den Ruhestand
Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald geht Ende des Monats in den Ruhestand. Künftig wird er den Blick von der Gans auf Ba
Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald geht Ende des Monats in den Ruhestand. Künftig wird er den Blick von der Gans auf Bad Münster am Stein-Ebernburg als Pensionär genießen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein bekanntes Gesicht des Forstes geht in den Ruhestand: Michael Veeck Zeit als Waldpädagoge im Forstamt Soonwald und im Walderlebniszentrum Neupfalz endet. Nach 48 Berufsjahren als Förster, davon mehr als 25 Jahren in der Umweltbildung, ist Schluss.

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. Förster Michael Veeck vom Forstamt Soonwald in Entenpfuhl geht Ende Mai nach 48 Dienstjahren in den Ruhestand. Damit verliert das Forstamt eine prägende Gestalt – gewissermaßen eines seiner bekannten Gesichter.Michael Veeck war für den Produktbereich Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben zuständig.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

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