Es ist keine Überraschung, dass auch „Kreuznach lacht“, die elfte Auflage am Sonntag in der Nahetal-Arena, wieder zum Mega-Ereignis wurde. Mehr als acht Stunden dauerte die Benefizveranstaltung mit Comedy-Größen wie Atze Schröder, Ausbilder Schmidt, Dave Davis, Jens Heinrich Claassen, Matze Knop, Mirja Regensburg und Simon Stäblein. Mitwirkende waren zudem Gregor Hägele, Isaak, Oimara und Wolfgang Pauritsch. Zu Beginn heizte Christian Oberfuchshuber so richtig ein. Jens Helmers (Siefersheim) Wunsch, Gutes zu tun, ging wieder einmal voll auf, sodass mit der Spendensumme in Höhe von 35.200 Euro zu gleichen Teilen die Reiner-Meutsch-Stiftung Fly & Help sowie der Deutsche Kinderhospizverein unterstützt werden.

Mehr als 850 Fans der großen Comedians waren in die Nahetal-Arena gekommen, um ihre Lieblinge einmal hautnah kennenzulernen. Helmer hört es nicht gerne, aber er ist der Macher dieses außergewöhnlichen Events. Wie anders lässt es sich erklären, dass die Veranstaltung, die zum Lachen für den guten Zweck einlädt, innerhalb von nur sieben Minuten ausverkauft war. Eine Karte zu ergattern, war fast schon wie ein Sechser im Lotto. „Kreuznach lacht“ muss man einfach erleben, denn „Kreuznach lacht“ ist Kult, war immer wieder zu hören.

i Jens Helmer zwischen den beiden Moderatoren Constanze Polaschek und Heiko Kraft während des Finales mit allen Stars Josef Nürnberg

Es sei, so die Meinung vieler Gäste, ein Gesamtkunstwerk und ein gesellschaftliches Ereignis der Extraklasse, das aus einer Mischung von Comedy, Musik und Party besteht. „Kreuznach lacht“ 2025 zählt nicht nur für die Comedians, die am Sonntag auf der Bühne standen, zu den ganz großen künstlerischen Momenten, es ist auch fast schon eine Pflichtveranstaltung für viele ihrer Kollegen, darunter Malik und Ricky Harris oder auch Peter Freudenthaler, Frontsänger der deutschen Band Fools Garden, die mit ihrem Welthit „Lemon Tree“ schon alle auf der Bühne bei „Kreuznach lacht“ standen und von denen manch einer am liebsten gleich selbst aufgetreten wäre.

Eine, die einen spontanen Auftritt hatte, war übrigens Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die von der Polit-Bühne auf die Bühne von „Kreuznach lacht“ wechselte und vergnügt mit den beiden Moderatoren Constanze Polaschek und Heiko Kraft plauderte. Natürlich erhielt Frau Bundestagspräsidentin auch gleich eine tragende Rolle, indem sie die Schelle des Bundestages gegen eine Trillerpfeife tauschte, um etwaige Ruhestörer mit schrillem Pfiff zur Ordnung zu rufen. Überhaupt gelang es den Moderatoren immer wieder, Prominenz aus dem Publikum einzuspannen – ob beim Losverkauf oder wie im Falle von Auktionator Wolfgang Pauritsch, bekannt aus der ZDF-Reihe „Bares für Rares“ als Leiter mehrerer Versteigerungen. Dass er bei der Versteigerung eines – von allen Künstlern unterzeichneten – Bildes noch eine Raumspraydose draufpackte, die er von Polaschek für 200 Euro erworben hatte, war einer seiner Gags.

i Atze Schröder gab sich keine Blöße und war auch bei "Kreuznach lacht" der gewohnte Macho. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch während der 45-minütigen Pause kam nie Langeweile auf, stellen doch der Losverkauf und insbesondere das Foto-Shooting mit den Promis einen Höhepunkt der Veranstaltung dar. Wann schon erlebt man die ganz großen Stars wie den früheren ZDF-Sportmoderator Béla Réthy, den Kochschauspieler Dominik Wetzel, das Model Yvonne Schröder und ihren Ehemann, den früheren Fußballprofi Tim Kister gewissermaßen auf du und du?

Vielleicht liegt der Erfolg des Formats daran, dass die Zuschauer keine abendfüllenden Soloprogramme geboten bekommen. Die „Kreuznach lacht“-Stars müssen bei ihren Auftritten auf den Punkt fit sein, stehen ihnen doch nur Bühnenauftritte von zehn Minuten zu. Die enge Taktung, die Mischung aus Musik und Comedy lässt eigentlich keine Zugaben zu. Aber auch bei „Kreuznach lacht“ bestätigen Ausnahmen die Regel. So kam Vincent Gross mit seinem Hit „Ouzo“, der die Arena beben ließ, nicht um eine Zugabe herum. „Vincent, du hättest zehnmal den Song anstimmen können, und es wäre immer noch nicht genug“, bilanzierte Moderatorin Polaschek. Eingerahmt war die Veranstaltung durch ein musikalisches Warm-up mit Benji Dynamite und der Aftershow-Party mit DJ Olde.