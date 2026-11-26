Tipps für den Nahe-Herbst Ein frisches Buch zu einem Geheimtipp der Weinkultur Robert Neuber 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Hier am Lemberg würde Andreas Werner, der Autor des neuesten Weinbuchs zur Nahe, am liebsten im Frühling mit seiner Frau picknicken – was aber nicht klappen wird, denn diese hat Höhenangst. Robert Neuber

Es gibt ein neues Buch über das Weinbaugebiet Nahe. Herausgegeben hat es Andreas Werner, der ein buntes Potpourri anbietet: ein Überblick nicht nur zu Winzern, sondern auch zu Landschaft und Gastronomie.

Andreas Werner ist eigentlich Spezialist für die Analyse von Online-Daten, aber keine Sorge: Er ist ganz sicher kein staubtrockener Zahlenmann. Sonst hätte er kein so wunderbar buntes Buch zur Nahe schreiben können. Der bei Kusel aufgewachsene Autor des neu erschienenen Werks „Weinorte an der Nahe“ ist ein zugänglicher, humorvoller Mensch.







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