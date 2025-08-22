Die Sanierung der Türme und Fassade der Wallfahrtskirche wird seit Langem vorbereitet, in den nächsten Wochen geht es los. Ein Startsignal gibt das Glockenfest, das am Sonntag, 31. August, gefeiert wird.

Am Sonntag, 31. August, findet das Glockenfest im Kloster Spabrücken statt. Ein buntes Programm erwartet die Besucher und spannende Informationen über die Sanierungsmaßnahmen an der Wallfahrtskirche. Für Fans des Klangs des kirchlichen Heavy Metals besteht außerdem die Möglichkeit, Glockenpate zu werden.

Schwierige Statik, anspruchsvolle Planung

Seit längerer Zeit müssen die Glocken der Wallfahrtskirche schweigen, denn der Turm, in den die Glockenstube eingebaut ist, hat sich bedenklich geneigt. Das beauftragte Architekturbüro Milch hat umfangreiche Vorarbeiten geleistet, und in den nächsten Wochen soll es endlich losgehen. Sobald die Fledermäuse ihre Umzugsspedition bestellt haben und das Spezialgerüst aufgebaut ist, geht es dem Glockenturm an die unterste welsche Haube. Die Pläne vom Ist-Zustand zeigen, dass das Gewicht des Turms auf der Dachkonstruktion der Wallfahrtskirche lastet. Mit einer Brückenkonstruktion, die neu eingezogen wird, sollen diese Lasten auf die Außenmauern verlagert werden. Dafür wird der Glockenturm in drei Teile zerlegt und mit einem Kran auf den Kirchvorplatz gesetzt. Dann kann für die Sanierung der Glockenstuhl herausgehoben werden.

i Die beiden Dachreiter und die Fassade der Wallfahrtskirche müssen saniert werden. Christine Jäckel

Die Finanzierung der Maßnahmen an den Türmen und der Fassade können Bistum und Kirchengemeinde nicht allein stemmen. Bund und Land haben Zuschüsse in Höhe von 400.000 Euro bewilligt. Beim Glockenfest stehen die Läuteanlage, die Aufhängung und die Klöppel der Glocken im Mittelpunkt, die ebenfalls einer Erneuerung bedürfen. Dabei muss die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 35.000 Euro rechnen, erklärt Andreas Keber, Vorsitzender des Fördervereins Musik und Kultur. Dafür wird der Verein einen Antrag auf Förderung durch das EU-Leader-Programm stellen und hat das Glockenfest initiiert, an dem sich weitere Ortsvereine beteiligen. Mit der neuen Läutetechnik sollen die Glocken nicht nur elektronisch, sondern zu besonderen Anlässen auch mit der Hand geläutet werden können. „Wir wollen das Glockenläuten wieder erlebbar machen“, sagt Keber, der auch Kirchenmusiker ist.

i Kirchenmusiker Andreas Keber schlägt einen Ton an der Glocke an. Damit setzt er Schwingungen in Gang, die Teiltöne erklingen lassen, die wiederum unser Ohr zu einem Ton zusammenzieht. Christine Jäckel

Ziel: Läutetradition wiederbeleben

Ziel ist es, alte Läutetraditionen für Festtage wiederzubeleben und dafür die Jugend zu begeistern. Mit der steigenden Zahl von Kirchenschließungen entsteht ein wachsender Gebrauchtmarkt an Glocken und Orgeln, weist Keber auf schleichende Veränderungen in unserem Kulturraum hin. Das Glockengeläut, das von manchen nur noch als lästig empfunden wird, erfüllt seit Jahrhunderten viele Funktionen, vor allem die Gläubigen zur Messe zu rufen, es warnt aber auch vor Gefahren oder ertönt zur Begrüßung eines neuen Jahres. Zu einer schönen Fantasie haben Glocken Theodor Fontane inspiriert: „Der Glocke feierliche Klänge ertönen mächtig durch die Luft./Zur Kirche wallt die gläubige Menge, wie wenn sie Gottes Stimme ruft./Der Trum erbebt, die Töne brausen, wie Sturmwind in der Felsenkluft;/Jetzt möchte ich auf der Glocke sausen, in wildem Fluge durch die Luft.“

Das Programm des Glockenfestes am Sonntag, 31. August, im Kloster

10 Uhr Hochamt mit dem Jugendchor Spabrücken, anschließend Ikonenausstellung

12 Uhr Mittagessen

13 Uhr Kaffee und hausgemachte Torten und Kuchen

13.30 Uhr Erzähltheater und Basteln für Kinder im Gerhard-Jakob-Haus

13.30 Uhr Vortrag des Architekten Andreas Milch im Josefsaal über die Vorarbeiten und den Bauablauf bei der Sanierung der Türme und Fassaden an der Wallfahrtskirche

15 Uhr Auftritt der Kindergartenkinder

16 Uhr Jugendorchester des Soonwaldorchesters Spabrücken

17.30 Uhr Trio Rübezahl

Angeboten werden auch hausgemachte Marmeladen und Schlüsselanhänger zugunsten der Glocken