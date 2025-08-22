Am Sonntag, 31. August, findet das Glockenfest im Kloster Spabrücken statt. Ein buntes Programm erwartet die Besucher und spannende Informationen über die Sanierungsmaßnahmen an der Wallfahrtskirche. Für Fans des Klangs des kirchlichen Heavy Metals besteht außerdem die Möglichkeit, Glockenpate zu werden.
Schwierige Statik, anspruchsvolle Planung
Seit längerer Zeit müssen die Glocken der Wallfahrtskirche schweigen, denn der Turm, in den die Glockenstube eingebaut ist, hat sich bedenklich geneigt. Das beauftragte Architekturbüro Milch hat umfangreiche Vorarbeiten geleistet, und in den nächsten Wochen soll es endlich losgehen. Sobald die Fledermäuse ihre Umzugsspedition bestellt haben und das Spezialgerüst aufgebaut ist, geht es dem Glockenturm an die unterste welsche Haube. Die Pläne vom Ist-Zustand zeigen, dass das Gewicht des Turms auf der Dachkonstruktion der Wallfahrtskirche lastet. Mit einer Brückenkonstruktion, die neu eingezogen wird, sollen diese Lasten auf die Außenmauern verlagert werden. Dafür wird der Glockenturm in drei Teile zerlegt und mit einem Kran auf den Kirchvorplatz gesetzt. Dann kann für die Sanierung der Glockenstuhl herausgehoben werden.
Die Finanzierung der Maßnahmen an den Türmen und der Fassade können Bistum und Kirchengemeinde nicht allein stemmen. Bund und Land haben Zuschüsse in Höhe von 400.000 Euro bewilligt. Beim Glockenfest stehen die Läuteanlage, die Aufhängung und die Klöppel der Glocken im Mittelpunkt, die ebenfalls einer Erneuerung bedürfen. Dabei muss die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 35.000 Euro rechnen, erklärt Andreas Keber, Vorsitzender des Fördervereins Musik und Kultur. Dafür wird der Verein einen Antrag auf Förderung durch das EU-Leader-Programm stellen und hat das Glockenfest initiiert, an dem sich weitere Ortsvereine beteiligen. Mit der neuen Läutetechnik sollen die Glocken nicht nur elektronisch, sondern zu besonderen Anlässen auch mit der Hand geläutet werden können. „Wir wollen das Glockenläuten wieder erlebbar machen“, sagt Keber, der auch Kirchenmusiker ist.
Ziel: Läutetradition wiederbeleben
Ziel ist es, alte Läutetraditionen für Festtage wiederzubeleben und dafür die Jugend zu begeistern. Mit der steigenden Zahl von Kirchenschließungen entsteht ein wachsender Gebrauchtmarkt an Glocken und Orgeln, weist Keber auf schleichende Veränderungen in unserem Kulturraum hin. Das Glockengeläut, das von manchen nur noch als lästig empfunden wird, erfüllt seit Jahrhunderten viele Funktionen, vor allem die Gläubigen zur Messe zu rufen, es warnt aber auch vor Gefahren oder ertönt zur Begrüßung eines neuen Jahres. Zu einer schönen Fantasie haben Glocken Theodor Fontane inspiriert: „Der Glocke feierliche Klänge ertönen mächtig durch die Luft./Zur Kirche wallt die gläubige Menge, wie wenn sie Gottes Stimme ruft./Der Trum erbebt, die Töne brausen, wie Sturmwind in der Felsenkluft;/Jetzt möchte ich auf der Glocke sausen, in wildem Fluge durch die Luft.“
Das Programm des Glockenfestes am Sonntag, 31. August, im Kloster
10 Uhr Hochamt mit dem Jugendchor Spabrücken, anschließend Ikonenausstellung
12 Uhr Mittagessen
13 Uhr Kaffee und hausgemachte Torten und Kuchen
13.30 Uhr Erzähltheater und Basteln für Kinder im Gerhard-Jakob-Haus
13.30 Uhr Vortrag des Architekten Andreas Milch im Josefsaal über die Vorarbeiten und den Bauablauf bei der Sanierung der Türme und Fassaden an der Wallfahrtskirche
15 Uhr Auftritt der Kindergartenkinder
16 Uhr Jugendorchester des Soonwaldorchesters Spabrücken
17.30 Uhr Trio Rübezahl
Angeboten werden auch hausgemachte Marmeladen und Schlüsselanhänger zugunsten der Glocken