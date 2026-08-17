Paddys spielen in Sobernheim
Ein entspannter Konzertabend im Freilichtmuseum 
Paddy goes to Holyhead sorgte für die perfekte Stimmung
Paddy goes to Holyhead sorgte für die perfekte Stimmung
Andrea Brand

Jedes Jahr ist dieses Konzert einer der Höhepunkte des Sommers in Bad Sobernheim: Der Auftritt der irischen Gruppe Paddy Goes To Holyhead. Die textsicheren Zuschauer genossen den entspannten Sommerabend in vollen Zügen.

Lesezeit 1 Minute
Ein Hauch von grüner Insel, wehte am Samstag durch das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Da das beliebte und mittlerweile traditionelle Konzert restlos ausgebucht war, strömten zahlreiche begeisterte Musikfans auf den historischen Schulhof, in der Baugruppe Mittelrhein-Westerwald, um diesen ganz besonderen Abend unter freiem Himmel gemeinsam zu erleben.
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