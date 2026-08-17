Paddys spielen in Sobernheim Ein entspannter Konzertabend im Freilichtmuseum Andrea Brand 17.08.2026, 16:00 Uhr

i Paddy goes to Holyhead sorgte für die perfekte Stimmung Andrea Brand

Jedes Jahr ist dieses Konzert einer der Höhepunkte des Sommers in Bad Sobernheim: Der Auftritt der irischen Gruppe Paddy Goes To Holyhead. Die textsicheren Zuschauer genossen den entspannten Sommerabend in vollen Zügen.

Ein Hauch von grüner Insel, wehte am Samstag durch das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Da das beliebte und mittlerweile traditionelle Konzert restlos ausgebucht war, strömten zahlreiche begeisterte Musikfans auf den historischen Schulhof, in der Baugruppe Mittelrhein-Westerwald, um diesen ganz besonderen Abend unter freiem Himmel gemeinsam zu erleben.







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