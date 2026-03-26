Diehl Apleona Wolfferts-Gruppe Ein echter „Hidden Champion“ in Bad Sobernheim Bernd Hey 26.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Niederlassung der Diehl Apleona Wolfferts-Gruppe in der Breitler Straße 78 stärkt den Standort Bad Sobernheim - in sieben Standorten werden 600 Mitarbeitende beschäftigt. Geschäftsführer ist Marcus Metzler. Bernd Hey. Bernd Hey.

Handwerk mit Zukunft: In Bad Sobernheim wächst ein Betrieb zum regionalen Zentrum für moderne Gebäudetechnik und maßgeschneiderte Energielösungen. Ausbildungsoffensive und technische Innovationen treiben den Aufschwung voran.

Die Niederlassung der Diehl Apleona Wolfferts-Gruppe in der Breitler Straße 78 blickt auf eine bemerkenswerte unternehmerische Entwicklung zurück. Von acht Mitarbeitenden im Jahr 2000 wuchs das Team bis 2016 auf 35 Beschäftigte, und aktuell, 2026, arbeiten rund 70 Spezialistinnen und Spezialisten am Standort – ein Wachstum, das die zunehmende Bedeutung moderner Gebäudetechnik und die starke regionale Verwurzelung des Unternehmens widerspiegelt.







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