Endspurt im Rennen um das Landrätinnenamt in der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung, der Wahlkampf geht in die letzte Phase: Am Sonntag, 10. November, ist Wahltag. „Just in time“ war da die Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Waldböckelheim platziert, das Interesse riesengroß.