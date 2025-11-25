Ein Buch über die Erfüllung eines Kindheitstraums

Als Kind hat sich die Idee verfestigt, im Alter von 52 Jahren erfüllt sich Otto Klein schließlich seinen Traum von einer Reise um die Welt. Diese Erinnerungen hat der heute 75-Jährige in seinem Buch „... und einmal rundum“ festgehalten.
Lesezeit 2 Minuten
Einmal um die Welt – oder anders gesagt „... und einmal rundum“. Das ist der Titel des ersten Buchs von Autor Otto Klein. Darum geht es: Ein fast fünfjähriger Junge bekommt an Weihnachten einen Weltatlas geschenkt. Fasziniert von den Bildern, wächst in ihm der Wunsch, „einmal rundum“ zu reisen.