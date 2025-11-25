Autor aus Gau-Algesheim Ein Buch über die Erfüllung eines Kindheitstraums 25.11.2025, 08:00 Uhr

i Der 75-jährige Otto Klein hat sein erstes Buch veröffentlicht. Darin schreibt er über wahre Geschehnisse, die er während seiner kurzen Reise um die Welt erlebt hat. Lena Reuther

Als Kind hat sich die Idee verfestigt, im Alter von 52 Jahren erfüllt sich Otto Klein schließlich seinen Traum von einer Reise um die Welt. Diese Erinnerungen hat der heute 75-Jährige in seinem Buch „... und einmal rundum“ festgehalten.

Einmal um die Welt – oder anders gesagt „... und einmal rundum“. Das ist der Titel des ersten Buchs von Autor Otto Klein. Darum geht es: Ein fast fünfjähriger Junge bekommt an Weihnachten einen Weltatlas geschenkt. Fasziniert von den Bildern, wächst in ihm der Wunsch, „einmal rundum“ zu reisen.







