Dorfleben in Martinstein Ein Blick zurück und nach vorn beim Neujahrsempfang Bernd Hey 27.01.2026, 19:00 Uhr

i Voller Zuversicht und optimistisch strömten die Bürger zum Gemeindesaal am Sportgelände und pflegten beim ersten Neujahrsempfang an festlich gedeckten Tischen das gesellige Miteinander. Bernd Hey. Bernd Hey.

Mit zahlreichen Gästen startete der Neujahrsempfang in Martinstein. Die Bürger erfuhren, welche Projekte im Dorf umgesetzt worden sind – und dass es 2026 aktiv weitergehen soll.

Erstmals lud der Ortsgemeinderat Martinstein zum Neujahrsempfang mit Sektempfang in den Gemeindesaal am Sportgelände ein. Zahlreiche Bürger folgten der Einladung. Ortsbürgermeister Edgar Pütmann und die Erste Beigeordnete Tanja Suchopar hatten den Hut auf und waren von der Resonanz und dem geselligen Miteinander restlos überwältigt.







Artikel teilen

Artikel teilen