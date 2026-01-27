Mit zahlreichen Gästen startete der Neujahrsempfang in Martinstein. Die Bürger erfuhren, welche Projekte im Dorf umgesetzt worden sind – und dass es 2026 aktiv weitergehen soll.
Lesezeit 2 Minuten
Erstmals lud der Ortsgemeinderat Martinstein zum Neujahrsempfang mit Sektempfang in den Gemeindesaal am Sportgelände ein. Zahlreiche Bürger folgten der Einladung. Ortsbürgermeister Edgar Pütmann und die Erste Beigeordnete Tanja Suchopar hatten den Hut auf und waren von der Resonanz und dem geselligen Miteinander restlos überwältigt.