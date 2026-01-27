Dorfleben in Martinstein 
Ein Blick zurück und nach vorn beim Neujahrsempfang
Voller Zuversicht und optimistisch strömten die Bürger zum Gemeindesaal am Sportgelände und pflegten beim ersten Neujahrsempfang an festlich gedeckten Tischen das gesellige Miteinander.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Mit zahlreichen Gästen startete der Neujahrsempfang in Martinstein. Die Bürger erfuhren, welche Projekte im Dorf umgesetzt worden sind – und dass es 2026 aktiv weitergehen soll.

Lesezeit 2 Minuten
Erstmals lud der Ortsgemeinderat Martinstein zum Neujahrsempfang mit Sektempfang in den Gemeindesaal am Sportgelände ein. Zahlreiche Bürger folgten der Einladung. Ortsbürgermeister Edgar Pütmann und die Erste Beigeordnete Tanja Suchopar hatten den Hut auf und waren von der Resonanz und dem geselligen Miteinander restlos überwältigt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren