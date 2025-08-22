D a kommt ja richtig Freude auf: Der Jahrmarkt ist vorbei, der Sommer bald auch. Doch zum Ausgleich dafür beginnen in der kommenden Woche die kommunalpolitischen Gremiensitzungen nach der Sommerpause wieder – mit dem Stadtrat am Donnerstag als Höhepunkt. Wer wollte da klagen? Wenn das kein Grund zur Freude ist. Es gibt viel zu diskutieren – und noch mehr zu tun!

Zum 25. Mal dabei

i Kira Becker (von links), Anika Theobald (beide vom Jahrmarktsteam der Stadtverwaltung), Schausteller-Jubilarin Melanie Rick-Schmidt (mit Ehemann), Ralf Leonhard (Vorsitzender des Kreuznacher Schaustellerverband), Dieter Gronbach (Freundeskreis Kreiznacher Johrmarkt), Marktmeister Mathias Weyand und Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser. Isabel Gemperlein/Stadtverwaltung

Doch zuerst eine kleine Jahrmarktnachlese: Die Stadt hat auch in diesem Jahr die Tradition fortgeführt, langjährige Schaustellerbetriebe zu würdigen. Im Rahmen der Beschickerversammlung im Rheinhessendorf von Ralf-Peter Nickel zeichnete Jahrmarktsbürgermeister Markus SchlosserMelanie Rick-Schmidt für 25 Teilnahmen am Jahrmarkt aus. Die Schaustellerin betreibt Spielautomaten, an denen die Besucher unter anderem Stofftiere angeln können. Mit der Ehrung würdigt die Stadt auch eine beeindruckende Familientradition: Bereits ihre Großmutter und ihre Mutter waren als Schaustellerinnen tätig. „Ich bin praktisch in diesen Beruf hineingeboren worden“, erzählt Rick-Schmidt. Die Verbundenheit zu Familie, Freunden und Kollegen auf dem Festgelände sei für sie das Schönste am Schaustellerleben. Einen anderen Beruf könne sie sich nicht vorstellen. Seit einem Vierteljahrhundert bereichert die Schaustellerin den Jahrmarkt – mit Begeisterung, Engagement und Herzblut. Oberbürgermeister Emanuel Letz und Schlosser bedanken sich bei ihr für ihr ungebrochenes Interesse: „Es ist uns eine große Ehre, Melanie Rick-Schmidt auszuzeichnen. Seit einem Vierteljahrhundert bereichert sie mit ihrer Automatenausspielung unser Volksfest und trägt dazu bei, dass Traditionen gepflegt werden können. Wir danken ihr von Herzen für ihr Engagement und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre.“

Eine süße Tradition

i Kein Jahrmarkt ohne Softeis: Julia Klöckner zapfte mit Unterstützung weiterer Prominenter das Eis wieder für einen guten Zweck. Dorothee Weißmann/Büro Klöckner

Momentan vergeht kaum ein Tag, an dem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nicht wegen ihr Liaison mit TV-Moderator Jörg Pilawa oder ihrem Labradoodle Ella in den Schlagzeilen steht. Zeit, um auf dem Jahrmarkt am Eisstand von Schaustellerverbandschef Ralf Leonhard für einen guten Zweck wieder Softeis zu zapfen, hatte die Vielbeschäftigte dennoch. Landrätin Bettina Dickes, Kreisbeigeordnete Andrea Silvestri und der Rüdesheimer Verbandsgemeindebürgermeister Markus Lüttger halfen ihr dabei. Der Erlös der Aktion kam dem Kinderschutzbund Bad Kreuznach zugute, und so füllte sich die Spendenbox schnell. „Diese schöne Tradition wollten wir auch in diesem Jahr fortführen, und wie immer stand sie ganz im Zeichen eines guten Zwecks: Wir haben Spenden für den Kinderschutzbund gesammelt, der eine wunderbare Arbeit macht“, so Klöckner. Die Benefizaktion auf dem Jahrmarkt ist längst mehr als nur eine süße Tradition – sie zeigt, wie Gemeinschaft und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können.

Eine neue Freundschaft﻿

i Steffen Kaul (rechts) mit René und Nicolaus Blättermann, dem er den neuesten Band seiner Buchreihe "Kreuznacher Zeitensprünge" schenkte. Werner Schmidt

Engagiert ist Nicolaus Blättermann schon seit Jahrzehnten – als Zeitzeuge jüdischen Lebens in Deutschland, als Brückenbauer zwischen den Kulturen und Religionen. Den Besuch des kommunalpolitischen Frühschoppens am Jahrmarktmontag lässt sich der Ehrenvorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Bad Kreuznach-Birkenfeld, auch mit 104 Jahren nicht nehmen. Am Tag danach traf er sich mit dem Hobbyhistoriker Steffen Kaul, den er und sein Sohn René Blättermann, Grafiker und Künstler, zum Essen bei Verwandten eingeladen hatten. Kaul und Blättermann hatten sich vor zwei Jahren näher kennengelernt, als Blättermann Kauls Eiskellermuseum im Zwingel besuchte. „Da war er noch jung, 103, und ist in die Höhle noch hineingekrochen“, erzählt Kaul. Blättermann lud ihn darauf zum Essen ein. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. „Wir haben uns damals angefreundet“, so Kaul weiter. Er bot Blättermann das „Du“ an, und dieser erwiderte: „Dann bin ich aber Nico.“ Nicolaus Blättermann kam 1953 mit seiner Frau und zwei Söhnen aus Berlin nach Bad Kreuznach, arbeitete hier als Leitender Bauingenieur bei der US Army. Heute lebt er bei seinem Sohn in der Nähe von Lübeck.

Eine coole Geste

i Die Betriebsräte Uwe Kumpa und Hans-Dieter Wilbert an der Seite von Heike Notzon (hinter dem Ausgabetisch, von rechts) überraschten die Mitarbeitenden zum Arbeitsbeginn, hier Silke Kehrein (von links), Vanessa Guhr, (verdeckt) Anna Horstmann, Peter Milde und Stefan Ludwig. Cengiz Satici/Michelin

Bekanntlich ist mit dem Jahrmarkt in Bad Kreuznach auch der Sommer vorbei. Bis dahin war Schwitzen angesagt. So aber lassen sich heiße Tage aushalten: Das Michelin Reifenwerk Bad Kreuznach hat in der vergangenen Woche alle Mitarbeitenden mit einer kühlen Erfrischung überrascht. Vertreter von Personalabteilung und Betriebsrat begrüßten sie beim Betreten des Werkes mit gekühltem Mineralwasser und zuckerfreien Geschmackspulver-Päckchen. Die Aktion lief von Mittwoch bis Freitag. Ziel war es, den Einsatz der Teams bei hohen Temperaturen zu würdigen und gleichzeitig Gutes zu tun. „Wir handeln mit Care. Für uns sind Fürsorge, Respekt und Gemeinschaft nicht nur Worte, sondern gelebte Kultur im Alltag“, sagt Personalleiterin Heike Notzon. Michelin spendet den Erlös an eine karitative Einrichtung und stockt den mittleren dreistelligen Betrag vor der Übergabe deutlich auf.

Tschüß Hombes﻿

i Die Stammtischrunde: Horst Schneider (von links), Karl-Hans Fetter, Karl-Heinz Volp, Rudolf Hornberger, Helmut Seid, Hans-Georg Faier und Oliver Holste Hornberger

Zum Abschluss, der sich diesmal um einen Abschied dreht, ein letzter Gruß: Seit mehreren Jahren trafen sich die sportbegeisterten Stammtischfreunde um Rudolf Hornberger zum Erzählen im Bistro am Salinenplatz. Und natürlich ließen es sich Horst Schneider, Karl-Hans Fetter, Karl-Heinz Volp, Helmut Seid, Hans-Georg Faier und Oliver Holste auch in diesem Jahr nicht nehmen, dem Hombes zu seinem 94. Geburtstag zu gratulieren. Da ahnte noch niemand von ihnen, dass es die letzte gemeinsame Begegnung mit dem Kreuznacher Mundartpoeten sein würde, der am 15. August die Augen für immer schloss. Die Stadt verliert ein Original – vielleicht für lange Zeit das letzte. Viele, die ihn kannten, hat dies schwer getroffen – ein Verlust, der schmerzt. Und, so zitierte er in einem seiner Bücher Johann Wolfgang von Goethe: „Der Dialekt ist das Element, das aus der Seele spricht.“ Die Anteilnahme war groß, er wird unvergessen bleiben. Rosi Schitteck etwa schreibt: „Mei guder Freind, mei Hombes! Dei Abschied vun alle Gässjer un vun mir, hot mich heit Omend, schwer getroff. Am letzche Dinchdach, an meiner Eck, an de Hoschpitalgass, hosche mer vun Deine schwere Schmerze un dem Unfall mit es Motorrädche erzählt un dann bische mit dem Satz: Adee, Rosi, alles Gude un mach weider mit deiner gude Awett vor Annere, alles Gude! Mir zwee hatte viel Spass mitenanner, so ach mit dem Spass, uns miteme Ring vum Basardisch, nor vor drei Dach, zu velobe! Du werch alle Kreiznacher Gessjer un vor alle Dinge mir, am Dinnstach fehle! Schloof gut, Hombes, ich vergess Dich nie.“