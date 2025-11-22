Ein bewegend vielseitiges Konzertangebot

In der Reihe ihrer Weihnachtskonzerte widmet sich das Blasorchester Staudernheim einer Reise durch die Welt des Tanzes. Zum Auftakt spielen die Musiker um Christoph Kaul am ersten Advent in Staudernheim. Im Januar folgen dann noch drei Konzerte.

„Eine musikalische Reise durch die vielfältigen Facetten des Tanzes – temperamentvoll, gefühlvoll und voller Rhythmus“, verspricht die Ankündigung des Blasorchesters 1924 Staudernheim (BOS), im Jahr eins nach seinem Jubiläumsjahr.

In der Griffigkeit seiner nun schon nicht mehr wegzudenkenden „BOS goes“-Konzertreihe heißt das: „BOS goes La Danza“.