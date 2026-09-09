KRN-Betriebshof in Wörrstadt
Ein Bekenntnis zu Mobilität, Klimaschutz und der Region
Beim Richtfest des Elektrobetriebshofs der KRN in Wörrstadt sind Landrätin Bettina Dickes (von links), Kreuznachs Oberbürgermeis
Beim Richtfest des Elektrobetriebshofs der KRN in Wörrstadt sind Landrätin Bettina Dickes (von links), Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz, KRN Geschäftsführer Uwe Hiltmann, der Landrat Thomas Barth und sein Beigeordneter Steffen Wolf aus dem Kreis Mainz-Bingen, Oliver Kohl, der Kreisbeigerodnete in Bad Kreuznach, und Zimmermann Bernd Süssenberger (vorn) dabei.
Edgar Daudistel

Es ist landesweit eine Premiere in Sachen klimaangepasster Mobilität: Der Betriebshof der KRN in Wörrstadt. Beim Richtfest gibt es ein Bekenntnis zu Klimaschutz, Daseinsvorsorge und regionaler Entwicklung. Voraussichtlich 120 Arbeitsplätze entstehen.

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Noch sind es Baustellenfahrzeuge, Gerüste und Beton, die das Bild auf dem rund 13.500 Quadratmeter großen Areal prägen. Doch schon bald sollen hier Elektrobusse ein- und ausfahren. In Wörrstadt entsteht ein auf Elektromobilität ausgerichteter Betriebshof der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN).
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