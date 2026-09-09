Es ist landesweit eine Premiere in Sachen klimaangepasster Mobilität: Der Betriebshof der KRN in Wörrstadt. Beim Richtfest gibt es ein Bekenntnis zu Klimaschutz, Daseinsvorsorge und regionaler Entwicklung. Voraussichtlich 120 Arbeitsplätze entstehen.
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Noch sind es Baustellenfahrzeuge, Gerüste und Beton, die das Bild auf dem rund 13.500 Quadratmeter großen Areal prägen. Doch schon bald sollen hier Elektrobusse ein- und ausfahren. In Wörrstadt entsteht ein auf Elektromobilität ausgerichteter Betriebshof der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN).