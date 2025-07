Wissen Sie, was ein Mythos ist? Das sogenannte Sommerloch. Natürlich nicht die Weinbaugemeinde in der Verbandsgemeinde Rüdesheim, sondern der Glaube, dass es eine Zeit gebe, in der einfach nichts passiere. Natürlich gibt es weniger zu berichten, wenn die Politik ruht, aber von einem „Loch“ kann keine Rede sein. Die Nachrichten, Meldungen und Aufmacher gehen uns nicht aus. Eben weil wir, unsere fleißigen Reporter, in der Fläche unterwegs sind und genau da sind, wo es klemmt – oder eben gut läuft. Darauf bin ich sehr stolz.

Und sollte mal so etwas wie eine Nachrichtenflaute aufkommen, dann sorgt todsicher jemand aus der Stadtpolitik oder deren Dunstkreis dafür, dass es nicht langweilig wird. In diesem Fall war es Christoph Nath, der Stadtwerke-Geschäftsführer, der mit seiner Bitte um Vertragsauflösung die Sommerpause für die Stadtpolitik beendet hat.

Dass es so gekommen ist, dürfte Insider kaum überraschen. Nath hat die Signale verstanden. Und die wurden seitens des Stadtvorstands mehr als deutlich ausgesendet: Er war nicht mehr gewollt. Das klingt hart, ist aber so. Dass der Mann sich dann etwas Neues sucht, ist die logische Konsequenz. Und dass er dann noch einen „besseren“ Job findet, könnte dem ein oder anderen zu denken geben.

Über Naths Auftritte auf öffentlicher Bühne fällt es sicherlich nicht ganz so leicht, ein gutes Wort zu verlieren. Die waren selten überzeugend und häufig das Gegenteil von vertrauensbildenden Maßnahmen. Überzeugender hingegen, und das war der Grund, für den er angestellt wurde, waren die Ergebnisse des Energieversorgers. Konstant Gewinne über 6 Millionen Euro – das muss man in einer kleinen Stadt erst mal schaffen.

Kurzum: Es hat dennoch nicht gepasst und deswegen lässt sich salopp konstatieren: Dieser Abschied tut keinem weh, weder Christoph Nath, noch der Politik, noch dem Stadtvorstand. Wie sehr er der Stadt wehtut, wird man dann sehen, wenn die zukünftigen Ergebnisse da sind.

So und nun noch eine persönliche Botschaft, die ich gern aussenden möchte: Hiermit gehen herzliche Grüße und die besten Genesungswünsche an einen von mir sehr geschätzten Herren raus. Ein passionierter Zeitungsleser, der sich gerade in der Reha von den Folgen eines Schlaganfalls erholt und zurückkämpft. Die Parole lautet: Weitermachen und bloß nicht aufgeben! Du schaffst das! Und wer nun meint, so etwas sei unprofessionell – bitte, da bin ich gern unprofessionell. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Sommerwochenende!

E-Mail: marian.ristow@ rhein-zeitung.net